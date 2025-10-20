En CNN llamaron a Javier Milei "un Wolverine de bajo presupuesto" y cuestionaron la ayuda de Trump El programa “Have I Got News for You” de CNN ironizó sobre el préstamo de 20.000 millones de dólares que el Tesoro de Estados Unidos enviará a la Argentina, se burló del estilo excéntrico de Javier Milei y lo calificó como “dictador”. Por







El presidente Javier Milei volvió a ser objeto de burlas en la televisión estadounidense. En esta oportunidad fue en el programa Have I Got News for You, emitido por CNN, donde los conductores ridiculizaron la ayuda financiera que Donald Trump le otorgó a la Argentina y definieron al mandatario libertario como "dictador" y “un Wolverine de bajo presupuesto”.

“Una razón por la cual enviar 20.000 millones de dólares a la Argentina es una mala idea es porque el dinero va a este tipo”, lanzó el presentador Roy Wood Jr., mientras mostraba un fragmento del show musical que Milei protagonizó el 6 de octubre en el Movistar Arena, durante la presentación de su libro.

El panel de comediantes siguió con las bromas. “Escuchá: si no dejás que tus hijos se dediquen al arte, esto es lo que pasa. Lo van a hacer igual, antes o después de ser dictadores”, ironizó uno de los invitados entre risas, mientras en pantalla aparecía una foto de Milei con su característico gesto y peinado.

“Este es el presidente de la Argentina, Javier Milei. Un Wolverine de bajo presupuesto, ahí lo tenés”, acotó otro panelista, quien remató: “Parece el presentador de un magazine británico con acusaciones pendientes”.

No es la primera vez que el mandatario argentino es motivo de parodias en la televisión internacional. Hace pocas semanas, el Saturday Night Live también había dedicado un sketch a su figura, donde lo retrataron como un político fuera de control y con inclinaciones rockeras.

Las burlas se suman al debate que generó en Washington el reciente anuncio de un swap por 20.000 millones de dólares del Tesoro estadounidense, impulsado por Trump, para asistir a la Argentina antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En CNN, la crítica fue clara: el dinero, dijeron, “va al tipo del show de rock”.