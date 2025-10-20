Insólito: es militar de alto rango y reveló que usa ChatGPT para su trabajo

Un general estadounidense sorprendió al admitir que usa inteligencia artificial para su tareas diarias. Confirmó que la herramienta le ayuda a tomar mejores decisiones de liderazgo, sin aplicarla en el campo de batalla

Explicó cómo ChatGPT se convirtió en una herramienta habitual para mejorar su gestión, dejando claro que su uso no se vincula al combate.

Las nuevas herramientas de inteligencia artificial ya no se limitan a redactar textos o generar imágenes. En la actualidad, estas plataformas están transformando incluso los ámbitos más estratégicos y sensibles. Un general del Ejército de Estados Unidos sorprendió al revelar que u tiliza ChatGPT para asistirlo en su trabajo diario , una práctica que abre el debate sobre el papel de la tecnología en la toma de decisiones dentro de instituciones militares.

En los últimos años, el uso de la IA se expandió a casi todos los sectores: desde la educación y la medicina hasta la seguridad nacional. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos en segundos la convirtió en una aliada para la planificación y el análisis. Pese a eso, cuando se trata de decisiones de liderazgo o mando militar, su aplicación despierta interrogantes éticos y operativos que todavía están en discusión.

Este caso se volvió viral porque muestra un punto de inflexión en la relación entre la inteligencia artificial y las fuerzas armadas. El propio protagonista, un general con décadas de trayectoria, explicó cómo ChatGPT se convirtió en una herramienta habitual para mejorar su gestión, dejando claro que su uso no se vincula al combate, sino a la optimización de procesos y liderazgo.

William "Hank" Taylor BFMTV

Qué dijo el militar de alto rango sobre ChatGPT

William “Hank” Taylor, general del Ejército estadounidense y actual jefe de Estado Mayor del Comando de las Naciones Unidas en Corea del Sur, contó en una entrevista con Business Insider que utiliza ChatGPT para mejorar su desempeño profesional. “El chatbot y yo nos hemos vuelto muy cercanos”, reconoció con humor, aunque aclaró que su empleo está limitado a cuestiones de liderazgo y estrategia, nunca a decisiones de combate.

Durante una conferencia en Washington, Taylor explicó que su objetivo al incorporar la IA es tomar decisiones más acertadas y en el momento adecuado. “Como líder, quiero resolver de forma oportuna para obtener ventaja”, señaló. El militar, que ingresó a las fuerzas armadas en 1988, considera que herramientas como ChatGPT pueden servir para diseñar modelos analíticos y capacitar al personal en pensamiento crítico y eficiencia operativa.

William "Hank" Taylor US Army

Medios como The New York Post destacaron que se trata de una de las declaraciones más directas de un alto oficial estadounidense sobre el uso de un chatbot comercial en tareas diarias. De hecho, el Ejército de Estados Unidos ya viene implementando sistemas de inteligencia artificial para logística, vigilancia y planificación táctica. Empresas como Meta también colaboran con programas de realidad virtual destinados al entrenamiento militar.

Pese a esto, este avance tecnológico genera preocupación entre especialistas que advierten sobre los riesgos de automatizar decisiones sensibles. El exsecretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall, advirtió que los comandantes que no logren adaptarse a estas innovaciones “no sobrevivirán al próximo campo de batalla”. Aun así, Taylor reconoce que uno de los mayores desafíos es mantenerse actualizado ante el ritmo acelerado de evolución tecnológica, garantizando siempre la seguridad y el control humano sobre los sistemas.