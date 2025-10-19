19 de octubre de 2025 Inicio
Con esta función oculta podés tener Wifi gratis en cualquier lugar: cómo activarla

Descubre cómo aprovechar esta función oculta de tu dispositivo móvil.

Por
Esta función

Esta función, conocida como "zona portátil" o "hotspot", transforma el teléfono en un punto de acceso inalámbrico para conectar otros dispositivos, incluso sin depender de redes públicas.

Pocos usuarios saben que existe un botón oculto en su celular que permite compartir internet y crear una red wifi gratis y segura en cualquier lugar.

Además, los expertos recomiendan adoptar ciertos hábitos para mejorar la eficiencia y preservar la batería.
Activar este modo puede ser muy útil durante viajes, cortes de servicio o momentos en los que no hay conexión estable. Tanto en Android como en iPhone, esta herramienta está integrada y puede configurarse en segundos para ofrecer conexión protegida con contraseña.

Cómo es el botón oculto de los celulares para tener Wifi gratis en cualquier lugar

El acceso se encuentra en el panel rápido de ajustes o dentro del menú Configuración > Red e Internet > Zona Wi-Fi o Conexión compartida. Al presionar el ícono del hotspot móvil, el dispositivo empieza a emitir una señal Wi-Fi que puede usarse para laptops, tablets u otros teléfonos.

  • Deslizar hacia abajo el panel de notificaciones.
  • Pulsar el ícono de "Punto de acceso" o "Hotspot".
  • Asignar una contraseña segura.
  • Conectar el otro dispositivo mediante la red que aparece disponible.

En algunos equipos, este botón no aparece visible de fábrica, pero puede añadirse al panel rápido desde el menú de edición de íconos.

Aunque esta función permite acceder a wifi gratis y seguro en cualquier lugar, es importante configurarla correctamente para evitar accesos no autorizados.

Los expertos recomiendan proteger el hotspot con una clave WPA2 o WPA3, limitar el número de dispositivos conectados y desactivar el punto de acceso cuando no esté en uso.

Otras recomendaciones clave:

  • No usar contraseñas simples o repetidas.
  • Revisar qué dispositivos están conectados desde el panel del hotspot.
  • Evitar compartir la red en lugares públicos o desconocidos.

Así, el "botón oculto" del celular se convierte en una herramienta práctica para mantenerse conectado en todo momento, sin depender de redes abiertas ni correr riesgos de seguridad digital.

compartir-internet-desde-android-a-otros-dispositivos

