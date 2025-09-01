1 de septiembre de 2025 Inicio
Cuidado: 6 electrodomésticos que son un peligro para los niños

Ante los riesgos que se presentan por accidentes con equipos electrónicos, hay que tomar medidas preventivas para asegurar la integridad de los más chicos.

Por
Cómo prevenir accidentes domésticos y asegurar la seguridad de los niños.

En todos los hogares, los electrodomésticos cumplen un papel fundamental en la vida de las personas, ya que sirven tanto para el ocio como para tareas esenciales. Sin embargo, algunos de estos aparatos pueden repercutir en graves accidentes en niños, cuya seguridad se ve vulnerada al igual que con otros elementos de la casa.

Los niños son curiosos por naturaleza y tienden a explorar su entorno sin comprender los peligros que pueden encontrar, por lo que la supervisión constante es necesaria. Además, se debe educar a los pequeños a una edad temprana sobre los peligros que implica manipular alguno de estos aparatos.

Asimismo, para asegurar la seguridad de los niños se debe adaptar el hogar para minimizar los riesgos, utilizando barreras de seguridad, almacenando productos peligrosos fuera de su alcance y asegurando que los electrodomésticos estén correctamente instalados y mantenidos.

niños electodomesticos 2

Los electrodomésticos que no deben estar al alcance de los niños

  • Licuadoras y batidoras: estos aparatos son comunes en la cocina, pero sus cuchillas afiladas y motores potentes pueden causar lesiones graves. Es vital mantenerlos desconectados y fuera del alcance de los niños cuando no se estén utilizando.
  • Lavadoras y secadoras: aunque menos comunes, ha habido casos de niños atrapados dentro de estos aparatos. Mantenga siempre las puertas cerradas y bloqueadas cuando no estén en uso.
  • Aspiradoras: pueden parecer inofensivas, pero su uso incorrecto puede provocar lesiones. Guárdelas en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños después de usarlas.
  • Calefactores y estufas eléctricas: estos dispositivos pueden causar quemaduras graves. Nunca los deje funcionando sin vigilancia y asegúrese de que estén fuera del alcance de los pequeños.
  • Microondas: aunque parecen seguros, pueden causar quemaduras si los niños intentan usarlos sin supervisión. Enséñales a no manejarlos sin la ayuda de un adulto.
  • Planchas de ropa: tanto tradicionales como de vapor, alcanzan temperaturas muy altas y pueden causar quemaduras severas de 3 grado. Recuerde dejarlas fuera del alcance de los niños y nunca las deje desatendidas mientras están calientes.

