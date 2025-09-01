Cuidado: 6 electrodomésticos que son un peligro para los niños

Cómo prevenir accidentes domésticos y asegurar la seguridad de los niños.

En todos los hogares, los electrodomésticos cumplen un papel fundamental en la vida de las personas, ya que sirven tanto para el ocio como para tareas esenciales. Sin embargo, algunos de estos aparatos pueden repercutir en graves accidentes en niños, cuya seguridad se ve vulnerada al igual que con otros elementos de la casa.

Los niños son curiosos por naturaleza y tienden a explorar su entorno sin comprender los peligros que pueden encontrar, por lo que la supervisión constante es necesaria. Además, se debe educar a los pequeños a una edad temprana sobre los peligros que implica manipular alguno de estos aparatos.

Asimismo, para asegurar la seguridad de los niños se debe adaptar el hogar para minimizar los riesgos, utilizando barreras de seguridad, almacenando productos peligrosos fuera de su alcance y asegurando que los electrodomésticos estén correctamente instalados y mantenidos.