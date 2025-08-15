15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Qué revela de tu personalidad el fondo de pantalla de tu celular según la psicología

La elección de una imagen en el teléfono puede mostrar más de lo que parece. Desde autorretratos hasta paisajes, cada opción habla de emociones y prioridades.

Por
La interpretación de un fondo de pantalla depende tanto del contenido como del contexto personal.

La interpretación de un fondo de pantalla depende tanto del contenido como del contexto personal.

Freepik

Según la Psicología, hay información muy interesante que dejan visible las personas al mostrar su fondo de pantalla del celular. Lejos de ser algo decorativo, esta elección da cuenta de aspectos sutiles pero importantes de la personalidad y del momento emocional que se atraviesa. Las preferencias, desde un autorretrato hasta un paisaje, pueden actuar como pequeñas pistas sobre motivaciones, vínculos y percepciones.

Para aquellos que les guste tener plantas o parques en perfecto estado, las mandarinas en mal estado pueden ser una buena solución.
Te puede interesar:

Si tenés mandarinas con moho, no las tires: por qué puede servirte y mucho

Este fenómeno cobró relevancia en el debate público a partir de ejemplos llamativos, como el caso del expresidente estadounidense Donald Trump, quien fue fotografiado con una imagen propia en su teléfono. Para especialistas en conducta, este tipo de detalles no siempre permiten un diagnóstico definitivo, pero sí aportan indicios sobre cómo una persona se percibe, qué valora y dónde concentra su atención.

La interpretación de un fondo de pantalla depende tanto del contenido como del contexto personal. Lo que para uno puede ser un gesto narcisista, para otro puede funcionar como un ancla emocional, un recordatorio de seguridad o una forma de mantener cerca aquello que le brinda calma, motivación o afecto.

Fondo pantalla

Qué significa tu fondo de pantalla para tu personalidad según la psicología

De acuerdo con la psicóloga Holly Beedon, elegir una foto propia puede estar relacionado con la autoestima, el orgullo por un momento específico o la necesidad de reforzar la identidad. En ciertos casos, esta preferencia se asocia con rasgos narcisistas, aunque también puede responder a un deseo de mantener presente una etapa en la que la persona se sintió más segura o empoderada.

Cuando la elección recae en la imagen de una pareja, el gesto suele reflejar conexión afectiva, interés romántico y la intención de tener presente a esa persona especial en la rutina diaria. Puede ser una manera de reforzar el vínculo emocional y la intimidad, especialmente en entornos de vida agitados.

fondo trump

Las fotos familiares transmiten valores ligados al cuidado, la tradición y la identidad, así como un fuerte sentido de pertenencia. Expresan afecto, gratitud y, en muchos casos, la necesidad emocional de cercanía o protección.

Quienes se inclinan por imágenes de sus mascotas suelen asociarlas con alegría, compañía y amor incondicional. Para muchos, verlas en la pantalla es una fuente de calma y una dosis diaria de energía positiva.

Las fotos con amigos hablan de un fuerte apego a la vida social y a las relaciones elegidas como soporte emocional. Colocar a un grupo de amistades en ese lugar visible puede indicar que se atraviesa una etapa donde los lazos amistosos tienen un papel central.

Por último, los fondos de pantalla con paisajes suelen asociarse a personalidades que le dan valor a la calma, la soledad reflexiva o el contacto con la naturaleza. Estas imágenes funcionan como un escape visual, un recordatorio de bajar el ritmo y reconectar con un espacio que transmite paz en medio del estrés cotidiano.

Noticias relacionadas

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto  

Un experto en longevidad reveló que el boniato es el alimento que puede fortalecer tu salud: por qué

Se realizará este fin de semana en el Hipódromo de Palermo con entrada gratis.

Qué hacer gratis en Buenos Aires: el festival de parrillas que se celebrará el 16 y 17 de agosto

Bar Iberia e Motín del Bajo se consolidan como dos referentes para comer papas fritas de calidad en Buenos Aires.

Los 2 mejores bodegones de Buenos Aires para comer papas fritas

Qué actividades se pueden hacer en este atractivo pueblo.

Escapada de Buenos Aires: el pueblo oculto que tiene lago, bosque y sierras

En esta cueva argentina se encuentran dibujos rupestres únicos en el mundo.

Viajar a Salta: las cuevas ocultas que son una maravilla

Tomar mate en invierno tienen varios beneficios 

Por qué tomar mate en invierno tiene 3 beneficios claves para la salud

Rating Cero

Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.
play

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Esta serie sueca acaba de estrenarse en Netflix.
play

Es un thriller, está en Netflix y te va a atrapar con su historia: mucha tensión y giros inesperados

Conocé los estrenos en Netflix que son tendencia
play

Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es

La figura surgida del Real Madrid es tendencia por su pareja.

Furor en España: el jugador Marco Asensio estaría en pareja con una famosa influencer

Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

últimas noticias

Desde la producción del ciclo de viajes se filtraron los tensos momentos entre los Caniggia.

Sigue la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia, ahora con Marley como testigo

Hace 17 minutos
play
El arquero supo estar en la mira de Lionel Scaloni gracias a sus buenas actuaciones.

El peor partido de su vida: dos tremendos bloopers y una roja para un arquero argentino en España

Hace 18 minutos
Cientos de pakistaníes despiden a víctimas de las inundaciones.

Trágicas inundaciones en India y Pakistán: asciende a 280 el número de muertos

Hace 41 minutos
La medida más efectiva es no contestar llamadas de números desconocidos o privados.. 

Las 3 palabras prohibidas para decir en una llamada a un número desconocido: evitarás problemas

Hace 55 minutos
Para aquellos que les guste tener plantas o parques en perfecto estado, las mandarinas en mal estado pueden ser una buena solución.

Si tenés mandarinas con moho, no las tires: por qué puede servirte y mucho

Hace 56 minutos