Confirmado: esta es la fecha oficial de la presentación del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max

Apple ha oficializado el anuncio de su tradicional cita tecnológica de septiembre, evento en el que expondrá al iPhone 18 Pro y al iPhone 18 Pro Max . La transmisión global genera gran expectativa en el sector tecnológico debido a la madurez de sus avances en hardware y el desembarco definitivo de nuevas funciones integradas de inteligencia artificial.

El acontecimiento anual se celebrará el próximo miércoles 9 de septiembre en el Steve Jobs Theater de Cupertino , bajo la conducción ejecutiva de John Ternus tras la histórica transición en la dirección de la empresa. Este encuentro no solo servirá de vitrina para las versiones más potentes de sus smartphones, sino que marcará el pulso del mercado para el cierre de año comercial.

En el apartado técnico, los modelos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max mantendrán las diagonales de pantalla OLED LTPO a 120 Hz de 6,3 y 6,9 pulgadas respectivamente, incorporando una Isla Dinámica notablemente más reducida. La gran evolución radica en la inclusión del procesador A20 Pro diseñado en un proceso de 2 nanómetros y en un sistema de 12 GB de memoria RAM optimizado para procesar los modelos locales de Siri AI .

El apartado fotográfico experimentará su mayor transformación mediante la llegada de una lente principal con apertura variable de diafragma, ofreciendo un control óptico del desenfoque inédito en la firma. Respecto a su coste final, los analistas de la industria señalan que la constante escalada superior al 40% en el precio de componentes de memoria obligará a Apple a realizar un ajuste tarifario al alza.

Analistas tecnológicos como Mark Gurman coinciden en que la estrategia de rendimiento fotográfico computacional busca liderar la gama alta: "La introducción de la apertura variable responde a la necesidad de ofrecer herramientas verdaderamente profesionales frente a competidores directos". Por su parte, consultoras financieras anticipan precios base que partirían con incrementos directos de entre 100 y 150 dólares por unidad respectiva .

Cuándo sale el iPhone 18

En una decisión comercial sin precedentes, Apple ha optado por separar el cronograma de lanzamientos de sus dispositivos, postergando la presentación de la versión estándar del iPhone 18. Las filtraciones consolidadas apuntan a que este terminal base no estará disponible en el evento de septiembre y su llegada al mercado formal se trasladará entre febrero y marzo de 2027.

Por otro lado, el periodo de reserva anticipada para los modelos Pro y Pro Max arrancará de manera excepcional el sábado 12 de septiembre. La compañía decidió evitar el acostumbrado primer viernes post-evento para no solapar la logística comercial con las conmemoraciones del 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

Fuentes cercanas a la cadena de suministros en Asia aseguran de forma indirecta que "el escalonamiento del catálogo permitirá concentrar la producción inicial de semiconductores avanzados en los modelos de mayor margen comercial". Así, la disponibilidad general en tiendas físicas de los buques insignia Pro se prevé para la penúltima semana de septiembre.

Qué se sabe sobre el iPhone plegable

El protagonismo de la jornada podría quedar eclipsado por la revelación del primer teléfono plegable de la compañía, denominado tentativamente por la industria como iPhone Ultra o iPhone Fold. Las imágenes conceptuales filtradas por fuentes de alta credibilidad como Evan Blass sugieren un formato tipo libro con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y un panel interno flexible de 7,8 pulgadas.

El dispositivo priorizará un perfil extremadamente delgado a costa de ciertas concesiones estructurales: incorporará un sistema de doble cámara trasera, sensor Touch ID integrado en el botón lateral y el chip A20 Pro. Para gestionar la experiencia en la pantalla extendida, el software adaptará la interfaz tomando elementos dinámicos derivados de la plataforma iPadOS.

Las estimaciones del sector prevén un valor de comercialización elevado que rondará o superará los 2.000 dólares para competir en el nicho súper premium. Observadores de la industria destacan que "la llegada de Apple al segmento plegable validará definitivamente esta categoría ante el consumo masivo global, fijando un nuevo estándar de diseño y software".