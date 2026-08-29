29 de agosto de 2026 Inicio
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Tesla retiró casi 3 millones de autos en China por problemas en las puertas: ¿qué sucedió?

La automotriz estadounidense deberá revisar millones de vehículos debido a una falla vinculada con las manijas eléctricas. El inconveniente podría dificultar la salida de los pasajeros después de determinados accidentes.

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Tesla retirará casi 3 millones de vehículos en China por una falla vinculada con las manijas eléctricas de las puertas.

Tesla retirará casi 3 millones de vehículos en China por una falla vinculada con las manijas eléctricas de las puertas.

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Michael Brooks, director ejecutivo del Center for Auto Safety, consideró que podría producirse un retiro similar en Estados Unidos. Según explicó, los fabricantes suelen aplicar soluciones similares en distintos mercados cuando detectan un problema de seguridad. No obstante, el especialista cuestionó la medida adoptada en China porque, a su entender, no elimina completamente el riesgo asociado con la separación entre los mecanismos electrónicos y manuales.

Tesla enfrenta así un nuevo desafío relacionado con la seguridad de sus autos, mientras las autoridades analizan si las soluciones aplicadas serán suficientes para evitar que los pasajeros queden atrapados después de un accidente.

Qué pasó con los Tesla que estaban en China

La compañía de Elon Musk concentra la mayor cantidad de unidades afectadas, con casi 3 millones de autos incluidos en la disposición anunciada por las autoridades chinas. El conflicto está relacionado con las manijas eléctricas que utilizan distintos modelos de la marca. En determinadas situaciones, especialmente después de un choque y ante una pérdida de energía, el mecanismo podría dejar de funcionar correctamente.

Según la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China, esta situación podría impedir que los ocupantes abran rápidamente las puertas para abandonar el vehículo y también complicar el trabajo de los equipos de emergencia. Como parte del retiro, Tesla implementará una actualización de software destinada a que las ventanillas bajen automáticamente después de determinados accidentes.

Además, los vehículos recibirán etiquetas que señalarán la ubicación de los mecanismos de apertura de urgencia, de manera que los pasajeros y los equipos de rescate puedan identificarlos con mayor facilidad. Sin embargo, especialistas en seguridad consideran que estas modificaciones podrían no resolver por completo el problema. Una de las principales críticas apunta a que los mecanismos electrónicos y manuales funcionan de manera separada.

Las manijas al ras de la carrocería forman parte del diseño característico de varios modelos de Tesla. El sistema permite mantener una estética más limpia, pero depende de componentes eléctricos para su funcionamiento habitual.

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