Se filtraron detalles de los aviones del futuro: son enormes y no tendrán alas separadas La industria aeronáutica analiza las primeras pruebas de un diseño de fuselaje unificado que busca optimizar la eficiencia en los vuelos intercontinentales. Por Agregar C5N en









Un gran avance tecnológico se espera en los próximos años para los aviones comerciales.

La aviación comercial de larga distancia atraviesa una etapa clave hacia un cambio de paradigma tecnológico en el transporte aéreo mundial. Científicos del Centro Chino de Investigación y Desarrollo Aerodinámico encabezan las evaluaciones de un innovador modelo conceptual que propone abandonar las formas tradicionales de las aeronaves de pasajeros.

El diseño de estas naves destaca por su tamaño y por eliminar la histórica división visual entre el fuselaje central y la estructura alar. Esta arquitectura de cuerpo integrado busca optimizar la eficiencia aerodinámica, reducir el consumo de combustible y transformar por completo la distribución del espacio en vuelos intercontinentales. Este salto técnico promete revolucionar la comodidad y la capacidad operativa de las flotas comerciales.

A pesar de que el proyecto todavía no cuenta con un cronograma formal para su fabricación a escala real, los primeros testeos ya sentaron un precedente histórico. Las evaluaciones iniciales realizadas con un modelo reducido permitieron comprobar la viabilidad y estabilidad del diseño para la ingeniería aeronáutica del futuro. De este modo, los laboratorios asiáticos marcan el rumbo hacia una nueva era en el transporte aéreo de pasajeros.

Los detalles de los aviones comerciales sin alas separadas El pilar fundamental de esta nave gigantesca se basa en la tecnología de fuselaje de ala integrada (BWB, por sus siglas en inglés). A diferencia del diseño tradicional donde las alas sostienen el vuelo y la cabina solo traslada carga, esta innovación combina ambos elementos en una sola pieza uniforme. Gracias a este esquema aerodinámico, toda la estructura colabora en la elevación del aparato, lo que disminuye drásticamente el roce contra el aire y genera un ahorro de combustible sin precedentes.

Para comprobar la resistencia de la estructura, los expertos realizaron ensayos exhaustivos con un prototipo a escala 1:52 de 80 centímetros de longitud y 1,6 metros de envergadura. Durante las pruebas en los laboratorios, la maqueta respondió con éxito al volar a velocidades de entre Mach 0,4 y Mach 0,8, rango que equivale a unos 1.000 km/h, la velocidad media fijada para las travesías comerciales de la versión definitiva.