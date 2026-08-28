GTA 6: ¿cuánto va a durar pasar el juego completo?

Un desarrollador de Rockstar Games reveló cuántas horas necesitó para finalizar una partida de prueba y confirmó que la nueva entrega en el estado de Leonida será la más larga en la historia de la compañía.

El GTA 6 será una de las travesías más demandantes de la industria del entretenimiento.

El codirector de desarrollo de Rockstar North, Rob Nelson, reveló que su primera partida completa de prueba de GTA 6, realizada en febrero de 2026, le tomó aproximadamente 80 horas de juego. Esta extensa sesión de juego abarcó la campaña principal junto con algunas metas y misiones opcionales que tienen ramificaciones directas en el transcurso de la narrativa. De esta manera, los jugadores ya pueden prepararse para una de las travesías más demandantes de la industria del entretenimiento.

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En una entrevista exclusiva con The New York Times, Nelson dejó entrever que la nueva entrega en el estado de Leonida será la más larga en la historia de la compañía. Para compararlo con otras entregas, la historia principal de Grand Theft Auto V demandaba un promedio de 31 a 32 horas de juego, mientras que la aclamada campaña de Red Dead Redemption 2 ronda las 50 o 60 horas. Esto significa que completar únicamente la trama de GTA 6 requerirá casi el mismo tiempo que demandaba conseguir el 100% de todo el contenido de GTA 5.

Detrás de semejante cantidad de horas de juego se esconde un mapa de proporciones nunca antes vistas por Rockstar. El estado ficticio de Leonida será tres veces más grande que el territorio de Red Dead Redemption 2. Dentro de él, la mítica metrópolis de Vice City duplicará el tamaño de Los Santos de GTA 5, mientras que las zonas urbanas y exteriores serán unas 11 veces más amplias.

No obstante, la verdadera clave para extender la experiencia de juego residirá en la profunda inmersión y la toma de decisiones. Nelson alentó a la comunidad a no apresurarse por ver los créditos finales, incentivando en cambio a que los usuarios realicen actividades cotidianas en el juego como ducharse, vestirse, hacer ejercicio, comer una manzana o tomar un licuado, acciones de juego de rol que además otorgan beneficios de salud temporales para los protagonistas Jason y Lucia.

Además, el desarrollo argumental será dinámico: la evolución y el tipo de relación entre ambos protagonistas quedará enteramente en manos del jugador, quien podrá decidir si actúan como amantes o simplemente como socios del crimen, ofreciendo una alta rejugabilidad que promete mantener atrapados a millones de jugadores durante cientos de horas.

Cuándo es el lanzamiento del GTA 6

El videojuego se lanzará al mercado el próximo 19 de noviembre de 2026 de manera exclusiva para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Quienes adquieran la versión digital podrán iniciar la precarga a partir del 12 de noviembre, exactamente una semana antes de su debut. En su primera etapa, el título se centrará de forma estricta en una narrativa individual de un solo jugador.

Un aspecto que generó gran repercusión es que las ediciones físicas no incluirán un disco tradicional. La caja contendrá únicamente un código de descarga digital, habilitado también desde el 12 de noviembre para facilitar la precarga. Respecto al mercado de PC, ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive han oficializado una fecha de llegada, postergando a los usuarios de dicha plataforma.

Para blindar la propiedad intelectual, Take-Two elevó peticiones ante la justicia federal exigiendo que plataformas como Microsoft y Discord entreguen identificaciones de usuarios vinculados a filtraciones de material no autorizado. Paralelamente, los desarrolladores advirtieron sobre estafas cibernéticas que difunden supuestos enlaces de descarga para PC diseñados para vulnerar información bancaria.

Cuánto sale el GTA 6

La Edición Estándar tendrá un costo fijado en 79,99 dólares ($121.019,44 en Argentina, al día de hoy) en los Estados Unidos y 79,99 euros en Europa. En otros mercados clave cotizará a £69,99 en Reino Unido, 129,95 AUD en Australia y ¥9.800 en Japón. Para América Latina, el precio se fijará mediante la conversión al tipo de cambio oficial de la moneda local respecto al dólar estadounidense.

La Edición Ultimate se comercializará a 99,99 dólares ($151.274,30 en Argentina hoy o 99,99 € / £89,99 / 159,95 AUD / ¥12.280) e incluye un paquete exclusivo de vehículos, armamento y vestimenta. Quienes reserven antes del 20 de noviembre obtendrán el paquete digital Vintage Vice City —con elementos del título clásico de 2002— y un mes de suscripción sin cargo a GTA+.

Especialistas financieros sostienen que, ante costos de desarrollo que superan los 200 millones de dólares, este incremento a los 79,99 dólares fijará un nuevo techo de precios global para los títulos "triple A". Si bien otras firmas ya intentaron modificaciones tarifarias, la influencia de Rockstar terminará de normalizar este encarecimiento generalizado en la industria.