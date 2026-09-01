Estudio grafológico analizó la carta de Lionel Messi y reveló aspectos de su personalidad

La carta manuscrita del capitán argentino permitió realizar una interpretación sobre sus trazos, el tamaño de las letras y la presión de la escritura.

La carta manuscrita del capitán argentino permitió realizar una interpretación sobre sus trazos, el tamaño de las letras y la presión de la escritura.

La carta con la que Lionel Messi comunicó su despedida de la Selección argentina tuvo un componente especialmente personal: el capitán eligió escribir el mensaje de puño y letra en un contexto marcado por la emoción y el cierre de una etapa histórica.

Tras el retiro de Messi, Paredes también puso en duda su continuidad en la Selección argentina

Más allá del contenido del mensaje, la escritura también despertó interés y fue sometida a una interpretación grafológica orientativa. El análisis de los trazos identifica algunos elementos que, desde los criterios tradicionales de esta disciplina, pueden asociarse con determinadas características personales.

Uno de los primeros aspectos observados es el tamaño de la letra, que se ubica entre pequeño y mediano. En la interpretación grafológica, este tipo de escritura suele relacionarse con personas observadoras, reflexivas y atentas a los detalles.

También se destaca la organización general de la carta. La distribución de las palabras, los espacios y la continuidad del texto transmiten una impresión de orden y planificación.

A esto se suma una ligera inclinación de la escritura hacia la derecha, un rasgo que dentro de la grafología suele vincularse con una mayor disposición al contacto y a la expresión emocional.

Firmeza, control y carga emocional

Otro elemento que llamó la atención es la presión ejercida sobre el papel. Los trazos aparecen definidos y firmes, una característica que la interpretación grafológica tradicional asocia con determinación, energía y perseverancia.

El análisis también encuentra pequeñas modificaciones en el ritmo de la escritura y algunas correcciones. Estos detalles pueden interpretarse como propios de una persona que intenta encontrar las palabras adecuadas antes de comunicar algo especialmente importante.

De todos modos, es importante aclarar que la grafología no cuenta con evidencia científica suficiente para determinar la personalidad o el estado psicológico de una persona a partir de su escritura. Por ese motivo, las características mencionadas corresponden a una interpretación simbólica basada en los criterios de esta disciplina y no constituyen un diagnóstico psicológico.