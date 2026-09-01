1 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Estudio grafológico analizó la carta de Lionel Messi y reveló aspectos de su personalidad

La carta manuscrita del capitán argentino permitió realizar una interpretación sobre sus trazos, el tamaño de las letras y la presión de la escritura.

Por
La carta manuscrita del capitán argentino permitió realizar una interpretación sobre sus trazos

La carta manuscrita del capitán argentino permitió realizar una interpretación sobre sus trazos, el tamaño de las letras y la presión de la escritura. 

La carta con la que Lionel Messi comunicó su despedida de la Selección argentina tuvo un componente especialmente personal: el capitán eligió escribir el mensaje de puño y letra en un contexto marcado por la emoción y el cierre de una etapa histórica.

tras el retiro de messi, paredes tambien puso en duda su continuidad en la seleccion argentina
Te puede interesar:

Tras el retiro de Messi, Paredes también puso en duda su continuidad en la Selección argentina

Más allá del contenido del mensaje, la escritura también despertó interés y fue sometida a una interpretación grafológica orientativa. El análisis de los trazos identifica algunos elementos que, desde los criterios tradicionales de esta disciplina, pueden asociarse con determinadas características personales.

Uno de los primeros aspectos observados es el tamaño de la letra, que se ubica entre pequeño y mediano. En la interpretación grafológica, este tipo de escritura suele relacionarse con personas observadoras, reflexivas y atentas a los detalles.

También se destaca la organización general de la carta. La distribución de las palabras, los espacios y la continuidad del texto transmiten una impresión de orden y planificación.

A esto se suma una ligera inclinación de la escritura hacia la derecha, un rasgo que dentro de la grafología suele vincularse con una mayor disposición al contacto y a la expresión emocional.

Firmeza, control y carga emocional

Otro elemento que llamó la atención es la presión ejercida sobre el papel. Los trazos aparecen definidos y firmes, una característica que la interpretación grafológica tradicional asocia con determinación, energía y perseverancia.

El análisis también encuentra pequeñas modificaciones en el ritmo de la escritura y algunas correcciones. Estos detalles pueden interpretarse como propios de una persona que intenta encontrar las palabras adecuadas antes de comunicar algo especialmente importante.

De todos modos, es importante aclarar que la grafología no cuenta con evidencia científica suficiente para determinar la personalidad o el estado psicológico de una persona a partir de su escritura. Por ese motivo, las características mencionadas corresponden a una interpretación simbólica basada en los criterios de esta disciplina y no constituyen un diagnóstico psicológico.

Noticias relacionadas

El delantero se quedará en el Colchonero.

Julián Álvarez volvió a entrenarse con Atlético tras la caída de su pase al Barcelona

Quién usará la camiseta 10 de la Selección argentina luego del retiro de Lionel Messi

Quién usará la 10 de la Selección, luego del retiro de Messi

¿Cuándo juega Messi su último partido?

Cuándo se jugaría el partido despedida de Messi tras su retiro de la Selección

Lionel Messi se retiró de la Selección argentina.

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras retirarse de la Selección argentina: día, hora y TV

Morena Beltrán y Nico Vázquez.

De Morena Beltrán a Nico Vázquez: las reacciones de los famosos por el retiro de Messi de la Selección

Éver Banega fugura en el Registro de Deudores Alimentaros Morosos de Rosario.

Restricción judicial: Éver Banega no puede salir del país por incumplir la cuota alimentaria

Rating Cero

Los influencers confirmaron el sexo de su próximo hijo.

Es una de las parejas del momento y acaban de anunciar que será padres de una nena

La joven influencer comentó que un futbolista de la Selección le llama la atención.

Marta Fort dijo que un futbolista de la Selección es un "turro lindo" y su polémica esposa lanzó un sugestivo mensaje

Según Yanina Latorre, Tini se vio en la obligación de permitir que se filtre.

Escándalo: se supo por qué Tini Stoessel permitió que se filtrara la auditoría a su padre

El cantante respondió ante la justicia.

Qué dijo Callejero Fino a la Justicia tras ser detenido por portación de un arma

La Diva habló de la reacción de los padres de Tini Stoessel.

Moria Casán reveló detalles de su charla secreta con los padres de Tini Stoessel: qué le dijeron

El reconocido actor falleció a sus 57 años por una falla cardíaca.

Dolor extremo por la muerte de un querido actor: sufrió un problema en el corazón y tenía 57 años

últimas noticias

Los influencers confirmaron el sexo de su próximo hijo.

Es una de las parejas del momento y acaban de anunciar que será padres de una nena

Hace 5 minutos
León XIV visitará la Argentina en noviembre.

El Vaticano confirmó cómo será el papamóvil de León XIV en su visita a la Argentina

Hace 17 minutos
La joven influencer comentó que un futbolista de la Selección le llama la atención.

Marta Fort dijo que un futbolista de la Selección es un "turro lindo" y su polémica esposa lanzó un sugestivo mensaje

Hace 31 minutos
El inquietante descubrimiento dentro de la Tierra: hallan seis estructuras masivas de 2.900 kilómetros

El inquietante descubrimiento dentro de la Tierra: hallan seis estructuras masivas de 2.900 kilómetros

Hace 33 minutos
La carta manuscrita del capitán argentino permitió realizar una interpretación sobre sus trazos, el tamaño de las letras y la presión de la escritura. 

Estudio grafológico analizó la carta de Messi y reveló aspectos de su personalidad

Hace 36 minutos