Se filtró la fecha de lanzamiento del GTA 6 y hay polémica por su elevado precio

Un esperado anuncio de la industria reveló cuándo llega el icónico videojuego y encendió las alarmas por su costo.

El juego es uno de los más esperados por los usuarios.

La industria de los videojuegos atraviesa una jornada de sacudida absoluta tras confirmarse oficialmente los datos comerciales y de distribución más esperados del último tiempo. Rockstar Games formalizó los detalles operativos de Grand Theft Auto VI (GTA 6) , marcando una hoja de ruta estratégica que redefine las reglas económicas del entretenimiento interactivo.

La noticia no solo ratificó el calendario definitivo para las consolas de última generación, sino que encendió un caluroso debate por el salto tarifario internacional que adopta la franquicia. Además, el anuncio estuvo acompañado por estrictas acciones judiciales contra filtraciones clandestinas y alertas de ciberseguridad.

El videojuego se lanzará al mercado el próximo 19 de noviembre de 2026 de manera exclusiva para PlayStation 5 y Xbox Series X/S . Quienes adquieran la versión digital podrán iniciar la precarga a partir del 12 de noviembre , exactamente una semana antes de su debut. En su primera etapa, el título se centrará de forma estricta en una narrativa individual de un solo jugador.

Un aspecto que generó gran repercusión es que las ediciones físicas no incluirán un disco tradicional. La caja contendrá únicamente un código de descarga digital, habilitado también desde el 12 de noviembre para facilitar la precarga. Respecto al mercado de PC , ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive han oficializado una fecha de llegada, postergando a los usuarios de dicha plataforma.

Para blindar la propiedad intelectual, Take-Two elevó peticiones ante la justicia federal exigiendo que plataformas como Microsoft y Discord entreguen identificaciones de usuarios vinculados a filtraciones de material no autorizado. Paralelamente, los desarrolladores advirtieron sobre estafas cibernéticas que difunden supuestos enlaces de descarga para PC diseñados para vulnerar información bancaria.

Precio del GTA 6

La Edición Estándar tendrá un costo fijado en 79,99 dólares (121.019,44 pesos en Argentina, al día de hoy) en los Estados Unidos y 79,99 euros en Europa. En otros mercados clave cotizará a £69,99 en Reino Unido, 129,95 AUD en Australia y ¥9.800 en Japón. Para América Latina, el precio se fijará mediante la conversión al tipo de cambio oficial de la moneda local respecto al dólar estadounidense.

La Edición Ultimate se comercializará a 99,99 dólares (151.274,30 pesos en Argentina hoy o 99,99 € / £89,99 / 159,95 AUD / ¥12.280) e incluye un paquete exclusivo de vehículos, armamento y vestimenta. Quienes reserven antes del 20 de noviembre obtendrán el paquete digital Vintage Vice City —con elementos del título clásico de 2002— y un mes de suscripción sin cargo a GTA+.

Especialistas financieros sostienen que, ante costos de desarrollo que superan los 200 millones de dólares, este incremento a los 79,99 USD fijará un nuevo techo de precios global para los títulos "triple A". Si bien otras firmas ya intentaron modificaciones tarifarias, la influencia de Rockstar terminará de normalizar este encarecimiento generalizado en la industria.