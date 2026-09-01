Antes de reunirse con Luis Caputo, Scott Bessent aseguró que "Argentina está liderando una oportunidad histórica"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos elogió el programa económico del Gobierno de Javier Milei, destacó la baja de inflación y puso al país como un actor clave en el Hemisferio Occidental.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , llenó de elogios este martes el programa economico llevado a cabo por el ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que Argentina "está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental" .

Así lo expresó en durante un panel de crecimiento en el marco de la reunión de ministros de Finanzas y jefes de bancos centrales del G20 celebrada en el hotel Ommi Grove Park Inn, en Asheville, Carolina del Norte, sede de la cumbre del G20. En ese mismo lugar Bessent y Caputo se reunirán desde las 15 (hora argentina).

Luego recordó que “si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo. Así que, como usted mencionó, estamos viendo cambios en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el G20: “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”. Un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el Presidente @JMilei . pic.twitter.com/1yYTI7YUCA

El video de la charla fue compartido por el propio Caputo en su cuenta de X, donde destacó que las palabras de Bessent son " un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Javier Milei".

La exposición de Luis Caputo en el G20

En la antesala de la cumbre presidencial del G20 programada para diciembre en Miami, Caputo encabezó como orador principal el bloque enfocado en el crecimiento económico, uno de los ejes centrales del encuentro. En su disertación, abogó por impulsar el desarrollo y otorgar un rol protagónico a las empresas privadas en estas discusiones, sosteniendo que la estabilidad macroeconómica resulta imprescindible para lograr una expansión duradera.

Para ejemplificar su postura, expuso el plan económico llevado adelante por el presidente Javier Milei, orientado a restablecer el equilibrio en las cuentas públicas y propiciar las inversiones privadas. Detalló que, a partir de diciembre de 2023, el país concretó un recorte del 30% real en el gasto público, erradicó tanto el déficit fiscal como el cuasifiscal del Banco Central y redujo la carga impositiva en 3 puntos del PBI junto a un profundo proceso de desregulación.

Asimismo, repasó los avances normativos impulsados por la gestión: valoró la sanción de la reforma laboral para combatir el trabajo informal y mencionó el proyecto parlamentario que reforma la Carta Orgánica del Banco Central, cuya meta es otorgarle autonomía y vedar por completo la asistencia financiera al Tesoro.

Para el titular de Economía, la inversión privada constituye el motor primario del desarrollo. Bajo esa premisa, hizo hincapié en la exigencia de ofrecer reglas previsibles, recortar la injerencia del Estado, simplificar las regulaciones y ganar competitividad externa. En esta línea, ponderó la implementación del RIGI, señalando que ya cuenta con iniciativas aprobadas por casi u$s50.000 millones y un volumen en revisión cercano a los u$s150.000 millones.

Sobre la coyuntura nacional, remarcó que Argentina registrará un incremento en su producto per cápita por primera vez tras 16 años, alcanzado en forma simultánea con superávit fiscal y de cuenta corriente. Hacia el cierre de su intervención, insistió en que el G20 debe mantener a las empresas en el centro de su agenda, instando a consolidar un intercambio continuo entre el ámbito público y el sector privado para remover trabas, promover reformas estructurales y garantizar un clima apto para la innovación y los negocios.