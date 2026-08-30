Tesla tuvo una falla que genera riesgos de seguridad en un mercado muy importante: qué decisión tomó La compañía de Elon Musk deberá realizar revisiones y reparaciones para evitar inconvenientes en situaciones que puedan comprometer la seguridad de sus usuarios en este mercado específico. Por Agregar C5N en









Conocé de que se trata la falla de los vehículos Tesla y en qué mercado se produjo. Nov Tech

Tesla deberá revisar millones de vehículos por una falla vinculada a la seguridad.

El problema afecta a los mecanismos utilizados para abrir las puertas en emergencias.

La empresa también enfrenta otro llamado a revisión relacionado con la asistencia a la conducción.

Las reparaciones e inspecciones serán realizadas sin costo para los propietarios. Un problema relacionado con la seguridad de los pasajeros llevó a Tesla, la empresa de Elon Musk, a tomar medidas sobre una parte importante de sus vehículos en uno de sus principales mercados. Las autoridades de China detectaron una falla que podría dificultar la apertura de las puertas en una situación de emergencia y ordenaron una revisión que involucra a millones de unidades.

La medida fue comunicada por la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) y alcanza principalmente a los Model 3 y Model Y fabricados en el país. El inconveniente está relacionado con las manijas internas de emergencia, cuyo diseño puede dificultar que los ocupantes las encuentren y utilicen rápidamente cuando necesitan salir del vehículo.

Por un problema con las manijas internas de emergencia, Tesla retirará millones de unidades en China. Según explicó el organismo, estos mecanismos tienen un color similar al del interior de los autos, por lo que pueden pasar desapercibidos. El problema adquiere mayor importancia ante escenarios como un choque grave o una pérdida de energía, cuando los pasajeros podrían necesitar abrir las puertas de manera manual para abandonar el vehículo o facilitar las tareas de rescate.

Cuál fue la decisión de Tesla tras las fallas en China El llamado a revisión de Tesla China contempla unas 2,9 millones de unidades de los Model 3 y Model Y producidas localmente y comenzará el 25 de septiembre. En estos vehículos, el sistema de emergencia requiere que el ocupante introduzca la mano en un compartimento ubicado en el bolsillo de la puerta y tire de un cable para liberar manualmente el cierre.

La empresa también notificó otro retiro que comprende alrededor de 2,7 millones de vehículos, en este caso por inconvenientes relacionados con sistemas de monitorización vinculados a las funciones de asistencia a la conducción. Además, otros fabricantes del mercado chino, como Xiaomi, XPeng, Geely, Chery y Leapmotor, comunicaron revisiones por problemas similares con las manijas de emergencia.

Las revisiones comenzarán el 25 de septiembre y estarán destinadas al Model 3 y Model Y. Bloomberg Línea Frente a esta situación, Elon Musk y Tesla deberán afrontar las medidas dispuestas para reducir los riesgos y mejorar la identificación de los mecanismos de seguridad. La empresa indicó que coordinará las inspecciones y reparaciones necesarias sin costo para los propietarios, mientras la compañía continúa con su expansión comercial en otros mercados.