Furor mundial por el GTA 6: todas las novedades del gameplay exclusivo que colapsó Netflix y cambió las reglas del juego

La histórica transmisión de 26 minutos del gameplay de Rockstar Games colapsó los servidores de la plataforma de streaming y reveló detalles fascinantes sobre los protagonistas, el inmenso mapa y las nuevas mecánicas de juego.

El adelanto de 26 minutos del juego se ubicó rápidamente en el primer puesto de lo más visto de Netflix.

Rockstar Games y Netflix sacudieron la industria del entretenimiento con el estreno exclusivo de GTA 6: Una mirada extendida, un adelanto de 26 minutos que se ubicó rápidamente en el primer puesto de lo más visto de la plataforma. La histórica transmisión provocó una breve caída de los servidores en el momento del estreno, registrando un incremento del 50% en el uso de la aplicación móvil y un asombroso 125% en los accesos web en comparación con los jueves previos.

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El video, que estuvo disponible exclusivamente en la plataforma de streaming por una ventana de seis horas antes de ser liberado de forma gratuita en YouTube, destacó la presentación de sus dos protagonistas, Lucia Caminos y Jason Duval, descritos como una suerte de Bonnie y Clyde contemporáneos. Por primera vez en la era moderna de la saga, una mujer tendrá un rol coprotagonista. Además, el director de desarrollo, Rob Nelson, confirmó que los jugadores podrán influir directamente en la relación de la pareja.

A nivel de jugabilidad, el gameplay develó un novedoso sistema de honor o moralidad en el que los actos aleatorios de bondad o crueldad del jugador (como acariciar un perro, lo que activa un ícono de "ángel" en pantalla) quedarán registrados y afectarán su experiencia en la ciudad. El avance también mostró la enorme libertad de acción que caracteriza a la saga, permitiendo realizar actividades como buceo, paracaidismo, conducción de motocross, carreras de autos y navegación en pantanos, además de incorporar elementos tecnológicos actuales de nuestra era como redes sociales propias, realidad virtual y monopatines eléctricos.

El escenario donde transcurre la acción es el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, que incluye el regreso de la icónica Vice City. Este universo promete ser colosal: Rockstar Games diseñó un mapa tres veces mayor que la zona jugable de Red Dead Redemption 2 y desarrolló más de 600.000 animaciones individuales para dotar al juego de un realismo sin precedentes. Para lograr esta inmersión profunda, los desarrolladores recorrieron la región de Florida y entrevistaron a todo tipo de personas reales, desde exdelincuentes y vendedores de armas hasta agentes de seguridad.

El videojuego se lanzará al mercado el próximo 19 de noviembre de 2026 de manera exclusiva para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Quienes adquieran la versión digital podrán iniciar la precarga a partir del 12 de noviembre, exactamente una semana antes de su debut. En su primera etapa, el título se centrará de forma estricta en una narrativa individual de un solo jugador.

Un aspecto que generó gran repercusión es que las ediciones físicas no incluirán un disco tradicional. La caja contendrá únicamente un código de descarga digital, habilitado también desde el 12 de noviembre para facilitar la precarga. Respecto al mercado de PC, ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive han oficializado una fecha de llegada, postergando a los usuarios de dicha plataforma.

Para blindar la propiedad intelectual, Take-Two elevó peticiones ante la justicia federal exigiendo que plataformas como Microsoft y Discord entreguen identificaciones de usuarios vinculados a filtraciones de material no autorizado. Paralelamente, los desarrolladores advirtieron sobre estafas cibernéticas que difunden supuestos enlaces de descarga para PC diseñados para vulnerar información bancaria.

Cuánto sale el GTA 6

La Edición Estándar tendrá un costo fijado en 79,99 dólares ($121.019,44 en Argentina, al día de hoy) en los Estados Unidos y 79,99 euros en Europa. En otros mercados clave cotizará a £69,99 en Reino Unido, 129,95 AUD en Australia y ¥9.800 en Japón. Para América Latina, el precio se fijará mediante la conversión al tipo de cambio oficial de la moneda local respecto al dólar estadounidense.

La Edición Ultimate se comercializará a 99,99 dólares ($151.274,30 en Argentina hoy o 99,99 € / £89,99 / 159,95 AUD / ¥12.280) e incluye un paquete exclusivo de vehículos, armamento y vestimenta. Quienes reserven antes del 20 de noviembre obtendrán el paquete digital Vintage Vice City —con elementos del título clásico de 2002— y un mes de suscripción sin cargo a GTA+.

Especialistas financieros sostienen que, ante costos de desarrollo que superan los 200 millones de dólares, este incremento a los 79,99 dólares fijará un nuevo techo de precios global para los títulos "triple A". Si bien otras firmas ya intentaron modificaciones tarifarias, la influencia de Rockstar terminará de normalizar este encarecimiento generalizado en la industria.