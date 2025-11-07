Con este truco podés mejorar la velocidad de tu Wifi cuando estás consumiendo muchos datos de internet

El secreto para mantener una espalda más saludable y aliviar las tensiones de las actividades diarias podría encontrarse en una sencilla postura de yoga.

En la actualidad, disponer de una conexión WiFi rápida y estable dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica, comparable con servicios esenciales como la electricidad o el agua. La estructura digital de la vida moderna depende por completo de una red sólida. Actividades cotidianas como el teletrabajo, las clases virtuales, el entretenimiento por streaming o el funcionamiento de los dispositivos inteligentes del hogar requieren una conexión confiable que permita operar sin interrupciones.

Con este truco del Wifi podés proyectar tu celular en una pantalla de la televisión en segundos

Pese a su importancia, muchos usuarios enfrentan con frecuencia la frustración de sufrir cortes inesperados, zonas con señal débil o tiempos de carga excesivos. Estos inconvenientes suelen generar la percepción de que el problema proviene del proveedor de Internet o de la calidad del servicio contratado, lo que provoca reiteradas quejas y solicitudes de asistencia técnica.

No obstante, especialistas en conectividad explican que buena parte de estos fallos no se origina en el ancho de banda, sino en configuraciones internas del router. Ajustes predeterminados o funciones activadas por defecto pueden obstaculizar el rendimiento de la red y deteriorar la experiencia de navegación. Detectar y corregir esos parámetros se convierte, por tanto, en una acción esencial para aprovechar la verdadera capacidad de la conexión WiFi.

Cuando la red WiFi soporta múltiples actividades simultáneas como teletrabajo, streaming en alta definición o videojuegos en línea, la velocidad suele disminuir . Una solución eficaz consiste en activar la función Quality of Service (QoS) dentro del panel de configuración del router. Esta herramienta permite asignar prioridad a determinados dispositivos o tipos de tráfico, garantizando que tareas esenciales como las videollamadas o el gaming mantengan un flujo estable incluso si otros equipos están descargando contenido al mismo tiempo.

La mayoría de los routers modernos ofrece dos bandas de frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz. Elegir la adecuada resulta clave para mejorar el rendimiento de la red. La banda de 5 GHz proporciona mayor velocidad y menor interferencia, por lo que se recomienda para equipos que demandan un alto consumo de datos, como televisores inteligentes, consolas o computadoras de trabajo, siempre que se encuentren cerca del router. Por su parte, la banda de 2.4 GHz ofrece mejor cobertura y resulta más conveniente para dispositivos ubicados a mayor distancia.

router wifi.jpg

Otro factor que puede influir en la calidad de la conexión es la saturación del canal WiFi. Las redes vecinas pueden ocupar los mismos canales, generando congestión. Para solucionarlo, se sugiere ingresar a la configuración del router y cambiar el canal a uno con menor tráfico. Existen aplicaciones como WiFi Analyzer que ayudan a identificar cuáles son los menos utilizados, permitiendo que la red funcione con mayor estabilidad y velocidad.

En actividades que requieren máxima velocidad y estabilidad, como la transferencia de archivos pesados, la edición de video en la nube o los juegos en línea, la conexión por cable Ethernet representa la mejor opción. Este método elimina por completo las interferencias y la pérdida de señal, garantizando un rendimiento superior en velocidad y latencia. Además, al conectar los dispositivos más exigentes por cable, se libera ancho de banda para el resto de los equipos inalámbricos.

Reiniciar el router de manera periódica también contribuye a mantener su rendimiento. Con el uso prolongado, el dispositivo acumula procesos que ralentizan su funcionamiento. Apagarlo durante unos minutos permite restablecerlo y mejorar su capacidad de respuesta. Asimismo, mantener actualizado el firmware asegura la incorporación de mejoras en seguridad y optimización del tráfico de red.

router wifi.jpg

La ubicación del router desempeña un papel determinante en la calidad de la señal. Para obtener una cobertura más uniforme, conviene colocarlo en una zona central y elevada del hogar, lejos de objetos metálicos o aparatos que generen interferencias, como microondas o teléfonos inalámbricos. En viviendas amplias, resulta conveniente instalar amplificadores de señal o sistemas Mesh, que distribuyen de manera eficiente la conexión en todos los ambientes.

Estas prácticas, aplicadas en conjunto, permiten aprovechar al máximo la capacidad de la red doméstica, asegurando un funcionamiento fluido incluso bajo un uso intensivo.