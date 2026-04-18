El capitán de Independiente le dedicó la victoria a Pablo Grillo: "Que se haga justicia"

19 de abril de 2026 Inicio
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El emotivo gesto de Iván Marcone, capitán de Independiente: así le dedicó la victoria a Pablo Grillo

El jugador del Rojo sorprendió tras el triunfo ante Defensa y Justicia y le dedicó los tres puntos al fotoperiodista herido en la represión policial, hincha fanático del equipo de Avellaneda.

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El capitán del Rojo tuvo unas lindas palabras para el reportero gráfico Pablo Grillo.

El capitán del Rojo tuvo unas lindas palabras para el reportero gráfico Pablo Grillo.

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"Dejame dedicarle el triunfo a Pablo Grillo. Se está recuperando y esperamos tenerlo pronto acá en la cancha. Es un hincha más. Obviamente, pedimos que se haga justicia", precisó el mediocampista una vez finalizado el encuentro.

El jugador de #Independiente Iván Marcone publicó una foto, junto con sus compañeros del plantel.jpg
La bandera del plantel de Independiente, en 2025, en apoyo a Pablo Grillo.

La bandera del plantel de Independiente, en 2025, en apoyo a Pablo Grillo.

En marzo del año pasado, pocos días después de que el fotógrafo fuese baleado por Gendarmería, el plantel de Independiente posó en el Libertadores de América con una bandera con la frase "Fuerza Pablo Grillo", deseándole una pronta recuperación. "Queremos expresarle nuestro apoyo y brindarle nuestra entera disposición a sus seres queridos", fue el mensaje que acompañó el posteo en la cuenta oficial del Rojo.

El reportero gráfico, que fue dado de alta en abril tras pasar casi doce meses internado, fue reprimido brutalmente el 12 de marzo de 2025 por una granada de gas lacrimógeno disparada por el gendarme Héctor Jesús Guerrero durante una protesta de jubilados, causándole una fractura de cráneo que lo tuvo al borde de la muerte. Fue el propio Marcone quien mantuvo contacto con su familia para conocer su evolución y mostrar el apoyo del plantel.

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