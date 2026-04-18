"Es un saqueo total": la cruda advertencia de Ángela Lerena en TVR contra la gestión de Javier Milei

Junto a Alejandro Bercovich, por la pantalla de C5N, la periodista deportiva remarcó que existe una falta de políticas públicas y lanzó una fuerte frase sobre la crisis económica. "La gente come una vez por día", sentenció durante el programa.

En una nueva emisión de TVR por la pantalla de C5N, con la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, los invitados de la noche fueron la periodista deportiva Ángela Lerena y su pareja, el economista y analista político Alejandro Bercovich, quienes analizaron con una mirada crítica la actualidad argentina.

El periodista se refirió a la comunicación de la gestión actual sobre la inflación y al impacto que tiene esta variable sobre los bolsillos de los trabajadores. "Es muy difícil de sostener el relato del 'Vamos ganando' cuando ya hace un año todos los meses es más alta que el anterior", disparó Bercovich.

El analista advirtió que el aumento tarifario no figura de forma adecuada en el índice oficial y que el registro actual, si se proyectara correctamente, "estaría 40 puntos más alta en el acumulado de toda la gestión Milei". Según sus cálculos, este mes " hubiera dado 3,6% en vez de 3,4% ", si se hubiese incorporado correctamente la medición de inflación mayorista.

En ese sentido, y sin celebrar los años de alta inflación, el conductor de La Ley de la Selva, por C5N, subrayó que los sueldos pierden terreno frente al aumento de precios de forma constante y afirmó que "hay gente que, cuando había paritarias más ágiles, le empataba" al índice inflacionario.

Ángela Lerena se sumó a las críticas y puso el foco en la degradación de la calidad de vida de los sectores populares. "La gente come una vez por día. Están probando carne de burro que ya debe haber aumentado esta semana", observó con ironía sobre las nuevas formas de supervivencia de los argentinos ante la crisis.

La periodista deportiva cuestionó el destino de los fondos públicos y la ausencia total del Estado, principalmente, porque no ve mejoras en la calidad de vida de los argentinos. "¿Qué nos van a dejar a cambio? ¿Una escuela, un puente, una política pública progresiva, que los abuelos tengan remedios, un PAMI renovado, un hospital? Nada", sentenció con seguridad.

En la misma línea, Lerena calificó la administración libertaria como "un gobierno de saqueo total" que solo genera deuda y no invierte en el país. "Los impuestos los pagamos igual, porque a mí no me bajó ningún impuesto", reforzó la invitada tras remarcar que el ajuste actual se realiza sin ningún beneficio para la ciudadanía.

El dolor por la muerte de Diego Maradona y las críticas a la Justicia

El programa emitió un informe sobre el juicio por el fallecimiento de Diego Maradona que conmovió a Ángela Lerena. "Cuando ves esto, no podés creer que un equipo interdisciplinario de 7 u 8 personas no pudieran evitar que se les muriera", manifestó la periodista.

La invitada cuestionó la falta de ética de los profesionales imputados en la causa penal. "El desprecio con el que hablan de él te hiela la sangre, porque son personas que hicieron un juramento hipocrático", sentenció tras analizar los audios que forman parte del expediente judicial y exponen a quienes debían velar por la salud del ídolo.

Lerena recordó el impacto personal que tuvo la partida del "10" y envió un un mensaje de apoyo a sus hijos. "Aprovecho para mandarle un beso a los hijos: un abrazo", expresó la periodista, quien además calificó a los responsables como "hijos de puta" y exigió justicia por el "astro" argentino.

Sobre el proceso judicial, la panelista comparó a la jueza Julieta Makintach con el mito de Narciso por su búsqueda de notoriedad. "Por querer hacerse la famosa dilapidó su carrera y además hace pasar a la familia por la misma revictimización", denunció Ángela en referencia a la participación de la letrada en un documental clandestino sobre el caso.

Alejandro Bercovich se sumó al análisis y destacó la lucidez de Maradona para entender el fenómeno de la exposición pública. "Qué lucidez la de Diego cuando habla de la fama", observó el economista, y subrayó que con su pareja cuidan mucho su vida ante las cámaras para una crianza cuidada de sus hijos. Además, resaltó el compromiso del capitán de la Selección con las causas sociales y las Abuelas de Plaza Mayo.

Embed - ANGELA LERENA y ALEJANDRO BERCOVICH en TVR: "MARADONA tenía sus IMPERFECCIONES pero ERA UN TIPAZO"

El Superclásico entre River y Boca: "El dolor en el fútbol es muy importante"

A horas de un nuevo enfrentamiento entre River y Boca, Ángela Lerena reflexionó sobre la identidad de los dos gigantes del fútbol argentino. "Ni Boca se murió cuando perdió la final, ni River dejó de existir cuando se fue a la B", advirtió la periodista para desmitificar las derrotas históricas.

Para la invitada, ambos clubes "volvieron a ser lo que son" y ejemplifican el sentimiento popular en toda la Argentina. "El dolor en el fútbol es muy importante", analizó Lerena sobre el "combustible" que significa una derrota para luego salir a disfrutar con más fuerza una victoria.

La periodista recordó la experiencia que los hinchas albicelestes durante el Mundial de Catar para explicar el valor del sufrimiento previo al éxito del triunfo. "Las finales que perdimos tantos años las lloré", confesó Ángela, y concluyó que el día que se gana un clásico es, en contraposición a todos los partidos perdidos, el día de la felicidad.

Por su parte, Alejandro Bercovich puso el foco en la función comunitaria que cumplen las instituciones deportivas más allá de los resultados del domingo. "Como tecnología social el club es una cosa maravillosa", observó sobre estos espacios donde no existe el lucro y se vive un clima de igualdad.

El periodista advirtió sobre las intenciones de transformar a las asociaciones civiles en empresas privadas bajo el modelo de las sociedades anónimas. "Estamos asistiendo a una campaña descomunal para justificar el saqueo al patrimonio social de los clubes", manifestó Bercovich con preocupación por el futuro institucional de los clubes bajo las políticas del gobierno y afirmó que "los quieren saquear".