Por qué hay que tapar la cámara del celular con una cinta, según un experto

Especialistas en ciberseguridad explican los riesgos de espionaje a través de las cámaras de los dispositivos móviles y cuándo conviene cubrirlas.

Cubrir la cámara reduce el riesgo de espionaje a través de virus o programas espía.

  • Tapar la cámara puede prevenir ataques de spyware o programas de espionaje.
  • La práctica fue popularizada en 2013 por Edward Snowden, exanalista de la CIA.
  • Expertos como Mark Zuckerberg y James Comey reconocieron hacerlo por precaución.
  • La medida es útil, pero debe acompañarse con hábitos de seguridad digital.

Cubrir la cámara del celular con una simple cinta adhesiva puede parecer exagerado, pero según expertos en ciberseguridad, es una de las formas más efectivas de evitar el espionaje visual. Esta práctica, que se popularizó hace más de una década, tiene fundamentos técnicos sólidos: los malwares y spywares pueden activar cámaras y micrófonos sin que el usuario lo note.

El consejo de tapar la lente se hizo viral en 2013, luego de que Edward Snowden, excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), advirtiera sobre las herramientas de vigilancia que podían acceder a los dispositivos personales. A partir de entonces, figuras públicas como Mark Zuckerberg o el exdirector del FBI James Comey reconocieron adoptar esta precaución.

En 2016, compañías como AVG y Kaspersky validaron la medida al confirmar la existencia de virus capaces de interceptar la cámara de los teléfonos, tablets y computadoras. Aunque no es una solución definitiva, cubrir la lente reduce considerablemente las posibilidades de exposición en caso de infección.

Persona con celular
Los ciberataques pueden activar cámaras y micrófonos sin que el usuario lo sepa.

Por qué hay que tapar la cámara del celular con una cinta

Los programas espía pueden instalarse de diversas maneras: al descargar aplicaciones no oficiales, abrir enlaces sospechosos o permitir el acceso físico de terceros al dispositivo. Una vez dentro, estos softwares pueden registrar fotos, videos o incluso transmitir en vivo sin consentimiento del usuario.

Los especialistas recomiendan revisar los permisos de las aplicaciones, evitar redes Wi-Fi públicas y mantener actualizado el sistema operativo. Si el celular muestra signos de infección —como mayor consumo de batería o datos, aparición de apps desconocidas o lentitud inusual— es probable que esté comprometido. En esos casos, lo ideal es usar un antivirus o restablecer el equipo a valores de fábrica.

Celular Hackeado
Snowden, Zuckerberg y el FBI coincidieron en aplicar esta precaución.

En definitiva, tapar la cámara no es paranoia, sino una medida más dentro de una estrategia de seguridad integral que protege la privacidad frente a las nuevas amenazas digitales.

