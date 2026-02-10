Cómo instalar una VPN en un Smart TV para acceder a películas y series sin restricciones

Una red privada virtual (VPN) permite evadir los bloqueos geográficos que, por estos días, dieron de baja a Magis TV y Xuper TV en Argentina. El paso a paso para instalarla.

Desde que Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina por el acuerdo con Estados Unidos comenzó la búsqueda de sus reemplazos y se incrementó el interés por las VPN, las redes privadas virtuales , que permiten enmascarar datos clave del dispositivo y evadir los bloqueos o restricciones impuestas por proveedores de internet locales.

Sin embargo, es importante recurrir a empresas especializadas en este servicio y que garanticen la protección y la seguridad del Smart TV, celular o tablet en la que se lo instale. Proton VPN es una de ellas, opción conocida por su enfoque en la seguridad y su origen en el CERN (European Organization for Nuclear Research) de Suiza.

Al usar una VPN, la velocidad de internet puede bajar levemente debido al proceso de cifrado. Con servicios reconocidos y seguros como Proton VPN las películas y series deberían poder verse sin problemas . La empresa bromeó en X con que las búsquedas en Google de "Proton VPN" habían aumentado en Argentina.

Para quienes utilizan dispositivos con Android TV o Google TV , el proceso es directo y gratuito en su versión básica.

Escanear el código QR con el celular o entrar a la web que indica la pantalla.

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita y confirmar el código. El Smart TV se vinculará automáticamente.

3. Configuración para evitar el bloqueo

Dentro de la aplicación en el Smart TV habrá una lista de países. Para evitar las restricciones locales que afectan a Xuper TV y Magis TV por el acuerdo de Argentina con Estados Unidos , lo ideal es elegir un servidor de un tercer país donde la aplicación siga operando con normalidad.

, lo ideal es elegir un servidor de un tercer país donde la aplicación siga operando con normalidad. Pulsar el botón de conectar. Una vez que el ícono cambie a verde, todo el tráfico del Smart TV estará cifrado y la ubicación "virtual" estará cambiada.

Qué es una VPN, según Amazon y Microsoft

Amazon define en su página web que una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés) es "una conexión privada entre su dispositivo y el resto de Internet" que "establece una conexión de red privada entre dispositivos a través de Internet, lo que permite a los usuarios transmitir datos de forma segura y anónima a través de redes públicas".

"Enmascara las direcciones IP de los usuarios y cifra los datos, lo que los hace ilegibles para cualquier persona no autorizada a recibirlos", remarca la empresa que cuenta con servidores para alojar páginas web. Entre las ventajas de las VPN, Amazon enumera privacidad, anonimato, seguridad y menor costo en comparación a los enlaces de red de área amplia (WAN) dedicados o los enlaces de marcación remota de larga distancia.

Mientras que Microsoft detalla el funcionamiento de una VPN: "Establece una conexión digital entre el equipo y un servidor remoto propiedad de un proveedor de VPN, creando un túnel de punto a punto que cifra los datos personales, enmascara la dirección IP y permite pasar por un lado los firewalls y los bloques de sitios web en Internet. Esto garantiza que la actividad en línea esté protegida y sea privada y más segura".