Cómo instalar una VPN en un Smart TV para acceder a películas y series sin restricciones

Desde que Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina por el acuerdo con Estados Unidos comenzó la búsqueda de sus reemplazos y se incrementó el interés por las VPN, las redes privadas virtuales, que permiten enmascarar datos clave del dispositivo y evadir los bloqueos o restricciones impuestas por proveedores de internet locales.
Sin embargo, es importante recurrir a empresas especializadas en este servicio y que garanticen la protección y la seguridad del Smart TV, celular o tablet en la que se lo instale. Proton VPN es una de ellas, opción conocida por su enfoque en la seguridad y su origen en el CERN (European Organization for Nuclear Research) de Suiza.
Al usar una VPN, la velocidad de internet puede bajar levemente debido al proceso de cifrado. Con servicios reconocidos y seguros como Proton VPN las películas y series deberían poder verse sin problemas. La empresa bromeó en X con que las búsquedas en Google de "Proton VPN" habían aumentado en Argentina.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ProtonVPN/status/2021027758919516668&partner=&hide_thread=false
Cómo instalar y configurar Proton VPN en un Smart TV
Para quienes utilizan dispositivos con Android TV o Google TV, el proceso es directo y gratuito en su versión básica.
1. Descarga e instalación
2. Vinculación de cuenta
Una vez abierta la aplicación en el Smart TV, verás un código en pantalla.
- Escanear el código QR con el celular o entrar a la web que indica la pantalla.
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita y confirmar el código. El Smart TV se vinculará automáticamente.
3. Configuración para evitar el bloqueo
- Dentro de la aplicación en el Smart TV habrá una lista de países. Para evitar las restricciones locales que afectan a Xuper TV y Magis TV por el acuerdo de Argentina con Estados Unidos, lo ideal es elegir un servidor de un tercer país donde la aplicación siga operando con normalidad.
- Pulsar el botón de conectar. Una vez que el ícono cambie a verde, todo el tráfico del Smart TV estará cifrado y la ubicación "virtual" estará cambiada.
Qué es una VPN, según Amazon y Microsoft
Amazon define en su página web que una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés) es "una conexión privada entre su dispositivo y el resto de Internet" que "establece una conexión de red privada entre dispositivos a través de Internet, lo que permite a los usuarios transmitir datos de forma segura y anónima a través de redes públicas".
"Enmascara las direcciones IP de los usuarios y cifra los datos, lo que los hace ilegibles para cualquier persona no autorizada a recibirlos", remarca la empresa que cuenta con servidores para alojar páginas web. Entre las ventajas de las VPN, Amazon enumera privacidad, anonimato, seguridad y menor costo en comparación a los enlaces de red de área amplia (WAN) dedicados o los enlaces de marcación remota de larga distancia.
Mientras que Microsoft detalla el funcionamiento de una VPN: "Establece una conexión digital entre el equipo y un servidor remoto propiedad de un proveedor de VPN, creando un túnel de punto a punto que cifra los datos personales, enmascara la dirección IP y permite pasar por un lado los firewalls y los bloques de sitios web en Internet. Esto garantiza que la actividad en línea esté protegida y sea privada y más segura".