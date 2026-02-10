IR A
Cuál es la película que fue un éxito entre los niños hace 20 años y ahora llegó a Netflix para verla todo el tiempo

Con una duración de 1 hora y 33 minutos, la propuesta combina aventura, fantasía y humor familiar en una historia que celebra la creatividad infantil.

La película que fue un éxito entre los niños hace 20 años y ahora llegó a Netflix para verla todo el tiempo, marcó a toda una generación en 2005 y ahora volvió al centro de la escena tras su llegada al streaming.

Con superhéroes coloridos, mundos imaginarios y un mensaje sobre el poder de la creatividad, el film dirigido por Robert Rodriguez vuelve a conquistar tanto a quienes crecieron con ella como a una nueva generación de chicos.

El tráiler revive el espíritu visual que convirtió al relato en un fenómeno de los 2000: colores vibrantes, efectos especiales llamativos y escenas cargadas de acción pensadas para el público infantil. A 20 años de su estreno, la historia demuestra que la nostalgia sigue siendo un motor poderoso. Y en la N roja, muchos ya la están reproduciendo “una y otra vez”.

Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego

Sinopsis de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, la película que llegó a Netflix

Estrenada en 2005 bajo su título original The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D, la historia sigue a Max, un niño con una imaginación desbordante que crea un mundo fantástico llamado Planeta Drool.

Cuando la realidad se vuelve difícil, sus amigos imaginarios —Sharkboy y Lavagirl— aparecen para pedirle ayuda: su planeta está en peligro y solo Max puede salvarlo.

Tráiler de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego

Embed - Sharkboy Meets The Sharks | The Adventures of Sharkboy and Lavagirl

Reparto de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego

El elenco principal está conformado por:

  • Cayden Boyd como Max
  • Taylor Lautner como Sharkboy
  • Taylor Dooley como Lavagirl
  • George Lopez como Mr. Electric
  • Kristin Davis como la mamá de Max
  • David Arquette como el papá de Max
  • Sasha Pieterse como Marissa

La película fue dirigida por Robert Rodriguez, quien también participó en el guion junto a Marcel Rodriguez y Racer Rodriguez.

