Femicidio de Cecilia Strzyzowski: condenaron al clan Sena a prisión perpetua

La jueza Dolly Fernández de la Cámara Segunda en lo Criminal definió la culpabilidad de César Sena, Emerenciano Sena y a Marcela Acuña en la audiencia de este martes.

Marcela Acuña

Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena condenados a prisión perpetua

La Justicia condenó a prisión perpetua a Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena, al encontrarlos culpables del femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023. El veredicto fue leído por la jueza Dolly Fernández en una audiencia virtual donde se definió la culpabilidad de clan Sena, quienes escucharon la pena desde su celda.

César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

La magistrada fue la encargada de leer las sentencias pasadas las 9.30. En el caso de César Sena, fue hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Mientras que Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron considerados partícipes primarios penalmente responsables del mismo delito.

A finales de noviembre de 2025, César Sena ya había sido declarado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor. Por su parte, Obregón, González y Melgarejo, todos colaboradores de los Sena, también fueron encontrados culpables de encubrimiento.

cecilia strzyzowski
Cecilia Strzyzowski fue asesinada el 2 de junio de 2023.

Cecilia Strzyzowski fue asesinada el 2 de junio de 2023.

Cómo fue el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski, de 28 años, fue vista por última vez el 2 de junio de 2023. El día anterior, César Sena pasó a buscarla por su casa de Barranqueras y, después de dormir en un hotel, se dirigieron a la vivienda de sus padres en la localidad de Resistencia.

Llegaron a la casa de Santa María de Oro 1460 cerca de las 9:15 de la mañana. La idea, según creía Cecilia, era organizar el viaje que los llevaría primero a la Ciudad de Buenos Aires y luego a Ushuaia, donde supuestamente Acuña le había conseguido un trabajo. Los pasajes nunca existieron.

Los fiscales determinaron que Cecilia fue asesinada en esa casa entre las 12:15 y las 13. Aunque la mecánica del crimen no pudo ser acreditada, sospechan que César Sena la estranguló o asfixió en una de las habitaciones y luego envolvió su cuerpo con una frazada.

Luego, con la ayuda de José Obregón, un colaborador cercano de sus padres, lo llevó hasta un campo familiar ubicado en Puerto Tirol, a 20 kilómetros de Resistencia, donde los restos fueron calcinados. El jurado consideró que este accionar no habría sido posible sin la participación "activa y esencial" de sus padres.

En la casa de los Sena se encontraron manchas de sangre, una sierra de cortar carne, un machete y $6 millones en efectivo; en el campo familiar, restos óseos calcinados, una valija quemada y pertenencias de Cecilia. Más restos y un dije de la víctima fueron hallados en el río Tragadero.

César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Hace 10 minutos
