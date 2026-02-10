10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en Río Negro: padre e hija fallecieron en un vuelco cuando regresaban de sus vacaciones

Un trágico accidente ocurrió sobre la ruta 2, cuando una familia regresaba de pasar unos días en Las Grutas. Sus parientes realizaron una colecta de fondos a través de una campaña en redes sociales para trasladar sus cuerpos.

Por
Padre e hija fallecieron al volcar su auto. El resto de los pasajeros sufrieron lesiones leves. 

Padre e hija fallecieron al volcar su auto. El resto de los pasajeros sufrieron lesiones leves. 

Un vuelco fatal en la Ruta 250, a la altura de la rotonda de El Solito, dejó como saldo la muerte de un hombre de 52 años y su hija de 18. La familia regresaba de sus vacaciones en Las Grutas rumbo a General Roca cuando, cerca de las 2 de la madrugada del lunes, el vehículo se despistó y volcó violentamente.

Choque fatal en la ruta: murió un nene de 12 años y su hermana de 2 está grave. 
Te puede interesar:

Fatal choque en la Ruta 60: un nene de 12 años murió y su hermana de 2 lucha por su vida

La esposa del conductor y madre de la joven sobrevivió al trágico accidente, al igual que una pareja amiga que viajaba en la Renault Kangoo junto a ellos. Tras el violento despiste, el vehículo quedó con las ruedas hacia arriba. Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo murió de inmediato mientras que su hija quedó gravemente lesionada. En el trayecto entre Choele Choel y General Conesa, dispuesto por las autoridades sanitarias, se constató su fallecimiento cerca de las 9.

Los fallecidos fueron identificados como Jorge Antonio Fernández, de 52 años, y Lucía Fernández Tajes, de 18, y vivían en General Roca. La tragedia conmocionó al Alto Valle rionegrino, en particular en la comunidad educativa de la Universidad Nacional del Comahue que emitió sus condolencias por la muerte de un estudiante de la casa de estudios. A su vez, los parientes y allegados a la familia de las víctimas fatales organizaron una campaña en redes sociales para recaudar fondos para trasladar los cuerpos hacia el Alto Valle.

Ayuda solidaria Camahue

El resto de las personas que viajaban en el vehículo accidentado no registraron lesiones que comprometan su vida. La pareja amiga de la familia fue trasladada al hospital de Choele Choel. El hombre ya recibió el alta médica, mientras que la mujer tuvo una fractura en uno de sus brazos y permanece en observación para un mejor control.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Barrio Jardín, zona donde se ubica la antena en la que trabajaba un operario de 53 años que se desvaneció y murió. 

Córdoba: un operario se desvaneció y murió mientras trabajaba en una antena

Los sindicatos definieron sus posturas.

Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes este miércoles 11 de febrero

Marcha por pedido de Justicia por la muerte de Rocío Alvarito. (PH: Marina Espeche)

Declaró el novio de Rocío Alvarito, la joven que falleció tras caer de un balcón: "Se puso agresiva"

El servicio de subte estará afectado por la medida de fuerza.

Paro de subtes: una por una, qué líneas estarán afectadas y en qué horarios

Bastian Jerez tiene ocho años.

Accidente de Bastian: volvieron a operar al niño y su madre pidió dadores de sangre

Mía Aguirre fue asesinada en 2014.

La Corte Suprema ratificó la condena a 45 años de prisión para un hombre que abusó y mató a su hijastra

Rating Cero

La mediática contó detalles de su imputación en Instagram. 

Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida"

El descargo de la actriz apunto a un integrante del jurado.

Polémica en MasterChef: Emilia Attias confesó por qué le robó la crema a Miguel Ángel Rodríguez

Las mediáticas recordaron el cruce que tuvieron en el Bailando.

Moria Casán recordó la icónica pelea con Silvina Escudero: "Evolucionamos..."

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se comprometieron a mediados de 2025.
play

Tini Stoessel habló por primera vez de su casamiento con Rodrigo de Paul: ¿cuándo será?

Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. 

Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático"

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026.

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero

Hace 19 minutos
La mediática contó detalles de su imputación en Instagram. 

Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida"

Hace 21 minutos
Los sindicatos definieron sus posturas.

Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes este miércoles 11 de febrero

Hace 24 minutos
Marcha por pedido de Justicia por la muerte de Rocío Alvarito. (PH: Marina Espeche)

Declaró el novio de Rocío Alvarito, la joven que falleció tras caer de un balcón: "Se puso agresiva"

Hace 38 minutos
El servicio de subte estará afectado por la medida de fuerza.

Paro de subtes: una por una, qué líneas estarán afectadas y en qué horarios

Hace 1 hora