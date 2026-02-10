Tragedia en Río Negro: padre e hija fallecieron en un vuelco cuando regresaban de sus vacaciones Un trágico accidente ocurrió sobre la ruta 2, cuando una familia regresaba de pasar unos días en Las Grutas. Sus parientes realizaron una colecta de fondos a través de una campaña en redes sociales para trasladar sus cuerpos. Por + Seguir en







Padre e hija fallecieron al volcar su auto. El resto de los pasajeros sufrieron lesiones leves.

Un vuelco fatal en la Ruta 250, a la altura de la rotonda de El Solito, dejó como saldo la muerte de un hombre de 52 años y su hija de 18. La familia regresaba de sus vacaciones en Las Grutas rumbo a General Roca cuando, cerca de las 2 de la madrugada del lunes, el vehículo se despistó y volcó violentamente.

La esposa del conductor y madre de la joven sobrevivió al trágico accidente, al igual que una pareja amiga que viajaba en la Renault Kangoo junto a ellos. Tras el violento despiste, el vehículo quedó con las ruedas hacia arriba. Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo murió de inmediato mientras que su hija quedó gravemente lesionada. En el trayecto entre Choele Choel y General Conesa, dispuesto por las autoridades sanitarias, se constató su fallecimiento cerca de las 9.

Los fallecidos fueron identificados como Jorge Antonio Fernández, de 52 años, y Lucía Fernández Tajes, de 18, y vivían en General Roca. La tragedia conmocionó al Alto Valle rionegrino, en particular en la comunidad educativa de la Universidad Nacional del Comahue que emitió sus condolencias por la muerte de un estudiante de la casa de estudios. A su vez, los parientes y allegados a la familia de las víctimas fatales organizaron una campaña en redes sociales para recaudar fondos para trasladar los cuerpos hacia el Alto Valle.

Ayuda solidaria Camahue El resto de las personas que viajaban en el vehículo accidentado no registraron lesiones que comprometan su vida. La pareja amiga de la familia fue trasladada al hospital de Choele Choel. El hombre ya recibió el alta médica, mientras que la mujer tuvo una fractura en uno de sus brazos y permanece en observación para un mejor control.