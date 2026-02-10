Furor en TikTok: Quién es el artista español que imita a Moria Casán y se hizo viral

Alberto Reinoso es un actor, cantante y bailarín que juega a imitar a la diva argentina. Se volvió viral en Argentina y La One lo bendijo reaccionado a sus videos.

Alberto Reinoso es un joven español que se volvió viral por imitar las peleas más icónicas de la diva Moria Casán en TikTok e Instagram. La repercusión fue tal que de un día para el otro las reproducciones de un video suyo acumularon miles "me gusta" y su desempeño magistral llegó a ojos de La One que reaccionó con humor dándole el visto bueno a su nuevo imitador.

Alberto es un joven de 24 años que se dedica profesionalmente al teatro musical. Nacido en Cuenca, se encuentra actualmente residiendo en Madrid por trabajo. De profesión actor, cantante y bailarín, le da vida al personaje de Friedrich VonTrapp en el musical Sonrisas y lágrimas, o como se conoce en nuestro país, La Novicia Rebelde.

Alberto cuenta que él no llegó a Moria Casán sino que la diva irrumpió en su vida cautivándolo con "su lengua karateka". " Moria llegó a mí. Cuando era pequeño era fan de la serie Patito Feo", contó en exclusivo a C5N y se declaró fan absoluto de Brenda Asnicar, actriz que interpretaba al personaje de Antonella Lamas Bernardi, líder de Las Divinas y rival de Patito. Su fanatismo por la serie lo llevó a revivir episodios que se hicieron virales en redes sociales y fue allí cuando su algoritmo interpretó que le interesaba todo el "lore argentino" entonces su “para ti” se llenó de videos de Yanina Latorre , Martín Cirio , la diva de los almuerzos Mirtha Legrand y por su puesto LA ONE.

Un video lo llevó a otro y así fue que descubrió la icónica pelea entre Moria y Zulma Faiad , la exvedette de la Revista porteña. Alberto quedó fascinado y fue un antes y un después con la farándula argentina. A partir de ese momento, comenzó a investigar a la diva argentina hasta dar con un video en youtube que se titulaba "quién es Moria Casan" de unos 40 minutos de duración que resumía toda su carrera. A mitad del video se dio cuenta que el ícono argentino no era más que frases graciosas. Cambió por completo el concepto que tenía. “Yo a esta mujer le quiero seguir la pista, super fan”.

La repercusión que tuvo en redes y en especial en Argentina jamás la vio venir. "Lo subí a modo de celebración personal, como último video del año que lo iban a ver cuatro gatos y que se iba a quedar en España. No pensé que algoritmo se lo iba a enseñar a gente de Argentina", comentó. El joven actor relató que al día siguiente vio como en Instagram compartían su video con el título “ el español que imita Moria ”. Alberto había subido el contenido a TikTok y lo contactó una seguidora de esa red social que lo buscó en Instagram.

En el video de la imitación de Alberto aclara que no es argentino pero dando a entender al público español, los pocos que lo pudieran ver según él, que existía esta farándula argentina y que con suerte a alguien le haría la misma gracia que a él: “como diría Moria, me impresiona mi fama”, sostuvo entre risas.

Para el joven actor, si tuviera que explicarle a los españoles quién es Moria Casán, diría: "Es una mezcla entre Belén Esteban y Cristina “la veneno” pero en una versión muchísimo más culta y más elegante. Es decir, a la hora de la confrontación en la farándula ella te ubica en 0,5 segundos a una velocidad magistral y con un léxico y un vocabulario que te deja sin palabras. Una de las grandes divas de Argentina que ha dejado huellas en el público durante los 50 años de carrera en los que todavía sigue vigente", se despachó su fanático.

Para Alberto Reinoso no existe ni en España ni el mundo una persona como la diva: "No se puede comparar con la forma de hablar de Moria Casán, a mí que me lo digan, por algo es LA ONE".

La diva indomable es un ícono cultural y diva indiscutida de nuestro país que no solo trascendió su cuerpo como alguna vez ella misma lo dijo en una entrevista, sino que su figura es un ente que se eternizó gracias a lengua afilada, su humor ácido, autenticidad y audacia. Con décadas de carrera en teatro, TV y cine, Moria representa una mezcla única de glamour, barrio, inteligencia y transgresión que marcó la cultura popular. Moria sigue vigente y el fandom no solo es argentino, sino que es mundial.