Esta serie española sobre la responsabilidad de un padre en las decisiones políticas de su hija está llamando la atención de todos en Netflix: cuál es

Esta serie española sobre la responsabilidad de un padre en las decisiones políticas de su hija está llamando la atención en Netflix. Se trata de un thriller social que explora uno de los temas más incómodos de la actualidad: la radicalización ideológica y el rol de la familia frente a decisiones extremas.

La producción aborda temas como la manipulación en redes sociales, la captación de jóvenes vulnerables y la expansión de discursos de odio en contextos de crisis social.

El adelanto oficial muestra el tono intenso del guion: escenas de violencia callejera, tensión familiar y un padre dispuesto a cruzar límites para recuperar a su hija. La narrativa combina acción, drama social y thriller político. Con una historia cruda y cargada de tensión, la narrativa ya está generando debate entre los suscriptores.

Salvador Sinopsis de Salvador, la serie que sorprende en Netflix Estrenada en 2026 y compuesta por 8 episodios de 50 minutos, Salvador cuenta la historia de Salvador Aguirre, un conductor de ambulancia que descubre que su hija Milena forma parte de un grupo neonazi que promueve discursos racistas y violentos, totalmente opuestos a los valores que él le inculcó.

Todo estalla durante un enfrentamiento entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol. Allí, Salvador atiende como paramédico a su propia hija, gravemente herida. A partir de ese momento, el protagonista decide infiltrarse en el entorno del grupo para intentar comprender qué la llevó hasta ese lugar y rescatarla.

Tráiler de Salvador Embed - Salvador | Teaser Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 06/02/2026 Reparto de Salvador El elenco de Salvador está encabezado por un protagonista de gran peso dramático, acompañado por un reparto que sostiene la intensidad del thriller social: Luis Tosar como Salvador Aguirre

Claudia Salas como Milena

Luis Zahera

Aixa Villagrán

Denis Gómez El trabajo de Luis Tosar fue especialmente destacado por la crítica, que resalta su interpretación contenida y visceral como un padre que enfrenta el costado más oscuro de la radicalización de su hija.