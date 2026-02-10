Estados Unidos atacó otra "narcolancha" en el Pacífico: notificaron dos muertos y un sobreviviente El operativo fue realizado el 9 de febrero por la fuerza de tarea Southern Spear y que la nave fue detectada en rutas consideradas clave del narcotráfico en el Pacífico oriental. Por + Seguir en







El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que el 9 de febrero ejecutó un “ataque cinético letal” contra una embarcación en el Pacífico oriental, operación que dejó dos personas muertas y un sobreviviente que es buscado por la Guardia Costera. Según Washington, el operativo fue ordenado por el jefe del organismo, general Francis L. Donovan, y ejecutado por la fuerza de tarea conjunta Southern Spear.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la nave era una “narcolancha” que transitaba por rutas consideradas habituales del narcotráfico y que estaba operada por organizaciones catalogadas como terroristas. Sin embargo, la acusación proviene exclusivamente de informes de inteligencia de Estados Unidos y hasta ahora no se difundieron elementos independientes que confirmen esa caracterización ni detalles sobre la carga o la identidad de los ocupantes.

El episodio se inscribe en la campaña militar denominada Southern Spear, desplegada en el Caribe y el Pacífico con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico. De acuerdo con datos oficiales, más de un centenar de personas murieron en ataques similares contra embarcaciones sospechadas desde el inicio de la operación.

El Gobierno estadounidense sostiene que estas acciones se apoyan en información de inteligencia que identifica rutas y estructuras del narcotráfico, aunque organismos internacionales y especialistas han reclamado en reiteradas ocasiones mayor transparencia sobre los criterios de identificación de los objetivos y las circunstancias de cada bombardeo.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026