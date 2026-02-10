10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Estados Unidos atacó otra "narcolancha" en el Pacífico: notificaron dos muertos y un sobreviviente

El operativo fue realizado el 9 de febrero por la fuerza de tarea Southern Spear y que la nave fue detectada en rutas consideradas clave del narcotráfico en el Pacífico oriental.

Por
Estados Unidos atacó otra narcolancha en el Pacífico: notificaron dos muertos y un sobreviviente

Estados Unidos atacó otra "narcolancha" en el Pacífico: notificaron dos muertos y un sobreviviente

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que el 9 de febrero ejecutó un “ataque cinético letal” contra una embarcación en el Pacífico oriental, operación que dejó dos personas muertas y un sobreviviente que es buscado por la Guardia Costera. Según Washington, el operativo fue ordenado por el jefe del organismo, general Francis L. Donovan, y ejecutado por la fuerza de tarea conjunta Southern Spear.

Cuba alertó que se quedará sin combustible para aviones.
Te puede interesar:

Cuba advirtió que se quedará sin combustible para aviones en medio de la presión de Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses señalaron que la nave era una “narcolancha” que transitaba por rutas consideradas habituales del narcotráfico y que estaba operada por organizaciones catalogadas como terroristas. Sin embargo, la acusación proviene exclusivamente de informes de inteligencia de Estados Unidos y hasta ahora no se difundieron elementos independientes que confirmen esa caracterización ni detalles sobre la carga o la identidad de los ocupantes.

El episodio se inscribe en la campaña militar denominada Southern Spear, desplegada en el Caribe y el Pacífico con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico. De acuerdo con datos oficiales, más de un centenar de personas murieron en ataques similares contra embarcaciones sospechadas desde el inicio de la operación.

El Gobierno estadounidense sostiene que estas acciones se apoyan en información de inteligencia que identifica rutas y estructuras del narcotráfico, aunque organismos internacionales y especialistas han reclamado en reiteradas ocasiones mayor transparencia sobre los criterios de identificación de los objetivos y las circunstancias de cada bombardeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/2021023735881564262?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2021023735881564262%7Ctwgr%5E875cb72aa2699151e7e947c4e8d99acee4d5ca9d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F586387-estados-unidos-lanza-ataque-letal&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Magis TV y Xuper TV ya no funcionan en Argentina.

Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar: cómo ver series y películas gratis en Argentina

Bad Bunny Gabriela Berlingeri cuando eran pareja.

Quién es Gabriela Berlingeri, la ex de Bad Bunny que estuvo presente en los Grammy y en el Super Bowl

Rusia promete asistencia a Cuba en plena crisis energética y acusa a Estados Unidos de asfixiar a la isla

Rusia promete asistencia a Cuba en plena crisis energética y acusa a Estados Unidos de "asfixiar" a la isla

Donald Trump cuestionó la presentación de Bad Bunny, que tuvo una fuerte impronta latina.

Trump estalló contra el show de Bad Bunny: "Nadie entiende una palabra y el baile es repugnante"

Javier Milei, siempre sonriente junto a Donald Trump.

Uno por uno, los viajes de Javier Milei a Estados Unidos: pocas bilaterales y un fuerte vínculo con Donald Trump

Javier Milei volverá a encontrarse con Donald Trump en Estados Unidos.

Milei pospone su viaje a EEUU: participará de la reunión inaugural del Consejo de la Paz de Trump

Rating Cero

Fernando Bonilla encabeza el elenco de La oficina﻿, la versión mexicana de The Office.
play

Lanzaron el trailer de "La oficina", la versión mexicana de "The Office": cuándo se estrena

Antonela Roccuzzo es una de las modelos que saben cuáles son sus estilos personales y cómo combinarlos con los más elegidos por los expertos fashionistas. 

Adiós a las camperas: Antonella Roccuzzo mostró su abrigo que será tendencia en la temporada

Billy Zane y la transformación más impactante de su carrera en el cine.

La impresionante transformación de un actor de Titanic para hacer de Marlon Brando

Fred Smith falleció el 5 de febrero pasado a causa de un cáncer

Dolor en el mundo de la música: murió un reconocido músico de una legendaria banda de los 70 y 80

Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir Iron Man, empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel

La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.
play

Esta serie combina misterio, drama y abogados y con su nueva temporada es tendencia en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play
César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Hace 11 minutos
play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Hace 42 minutos
La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 50 minutos
Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Hace 1 hora
Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique.

Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Hace 1 hora