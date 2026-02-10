10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta en Brasil: advierten por graves efectos adversos de inyecciones para bajar de peso

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del país vecino alertó sobre el uso inadecuado de medicamentos agonistas del receptor GLP-1, debido a su impacto secundario en la salud.

Por
Advierten en Brasil por efectos adversos de inyecciones para adelgazar.

Advierten en Brasil por efectos adversos de inyecciones para adelgazar.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) alertó sobre el riesgo de sufrir pancreatitis aguda vinculado a la utilización indebida de medicamentos agonistas del receptor GLP-1, que según los científicos contribuyen a bajar de peso.

Agostina Páez expresó su preocupación por la causa y dijo que lo que más desea es volver al país.
Te puede interesar:

Habló Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil y acusó a un policía de hacerla "padecer todo el tiempo"

En un comunicado, la Anvisa advirtió acerca del uso inadecuado de los medicamentos del receptor GLP-1. "El uso indiscriminado y fuera de las indicaciones autorizadas, especialmente para el adelgazamiento sin necesidad clínica, eleva significativamente el riesgo de efectos adversos y dificulta el diagnóstico precoz de complicaciones graves, como la pancreatitis aguda", señalaron.

La medida busca que estos remedios farmacéuticos se utilicen bajo prescripción y seguimiento médico. En este marco, hay al menos seis casos fatales de pancreatitis en Brasil, los cuales se encuentran bajo investigación.

Inyecciones para adelgazar
Advierten en Brasil por efectos adversos de inyecciones para adelgazar.

Advierten en Brasil por efectos adversos de inyecciones para adelgazar.

En tal sentido, las autoridades recordaron que el riesgo de pancreatitis ya figura en los prospectos autorizados en Brasil para sustancias como dulaglutida, liraglutida, semaglutida y tirzepatida, aunque el aumento de notificaciones en el escenario nacional e internacional exige reforzar las orientaciones de seguridad. Según la agencia, estos cuadros pueden incluir formas necrotizantes y potencialmente fatales.

No obstante, el organismo brasileño aclaró que cuando se utilizan de acuerdo con las indicaciones y modos de uso aprobados, los beneficios terapéuticos de estos medicamentos continúan superando los efectos adversos.

Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

La tirzepatida se trata de un medicamento inyectable de última generación destinado al tratamiento de la diabetes y la obesidad que compite contra el Ozempic.

Las autoridades sanitarias remarcaron que su utilización debe ser estrictamente bajo indicación médica y acompañarse siempre de hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, actividad física regular y controles clínicos permanentes.

El fármaco, desarrollado por la compañía Lilly, recibió la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y será comercializado en el país por el laboratorio Adium.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Susto en Brasil: un futbolista brasileño convulsionó en pleno partido y debió ser atendido de urgencia

Susto en Brasil: un futbolista convulsionó en pleno partido y debió ser atendido de urgencia

La joven abogada argentina pudo reencontrarse con su familia en Brasil, pero teme por su vida. 
play

La abogada argentina acusada de racismo en Brasil se reencontró con su familia y confesó: "Me quieren matar"

Las autoridades del PT invitaron formalmente a la delegación argentina al próximo Congreso Nacional en abril.

"Que no afloje": el fuerte mensaje de apoyo de Lula a Cristina Kirchner desde Brasil

La empresaria y exmodelo analizó el racismo estructural en Argentina.

Anamá Ferreira hizo un explosivo descargo sobre el racismo en Argentina: "La Selección es la única que no tiene un negro"

play

El abogado de Agostina Páez apuntó contra la Policía brasileña: "Se extralimitaron al mostrar sus imágenes"

play

Brasil: la abogada Agostina Páez no irá a cárcel común, pero seguirá usando tobillera electrónica

Rating Cero

La mediática contó detalles de su imputación en Instagram. 

Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida"

El descargo de la actriz apunto a un integrante del jurado.

Polémica en MasterChef: Emilia Attias confesó por qué le robó la crema a Miguel Ángel Rodríguez

Las mediáticas recordaron el cruce que tuvieron en el Bailando.

Moria Casán recordó la icónica pelea con Silvina Escudero: "Evolucionamos..."

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se comprometieron a mediados de 2025.
play

Tini Stoessel habló por primera vez de su casamiento con Rodrigo de Paul: ¿cuándo será?

Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. 

Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático"

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026.

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero

Hace 22 minutos
La mediática contó detalles de su imputación en Instagram. 

Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida"

Hace 24 minutos
Los sindicatos definieron sus posturas.

Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes este miércoles 11 de febrero

Hace 27 minutos
Marcha por pedido de Justicia por la muerte de Rocío Alvarito. (PH: Marina Espeche)

Declaró el novio de Rocío Alvarito, la joven que falleció tras caer de un balcón: "Se puso agresiva"

Hace 41 minutos
El servicio de subte estará afectado por la medida de fuerza.

Paro de subtes: una por una, qué líneas estarán afectadas y en qué horarios

Hace 1 hora