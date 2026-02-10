Alerta en Brasil: advierten por graves efectos adversos de inyecciones para bajar de peso

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del país vecino alertó sobre el uso inadecuado de medicamentos agonistas del receptor GLP-1, debido a su impacto secundario en la salud.

Advierten en Brasil por efectos adversos de inyecciones para adelgazar.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) alertó sobre el riesgo de sufrir pancreatitis aguda vinculado a la utilización indebida de medicamentos agonistas del receptor GLP-1 , que según los científicos contribuyen a bajar de peso.

En un comunicado, la Anvisa advirtió acerca del uso inadecuado de los medicamentos del receptor GLP-1. "El uso indiscriminado y fuera de las indicaciones autorizadas, especialmente para el adelgazamiento sin necesidad clínica, eleva significativamente el riesgo de efectos adversos y dificulta el diagnóstico precoz de complicaciones graves, como la pancreatitis aguda" , señalaron.

La medida busca que estos remedios farmacéuticos se utilicen bajo prescripción y seguimiento médico. En este marco , hay al menos seis casos fatales de pancreatitis en Brasil, los cuales se encuentran bajo investigación.

En tal sentido, las autoridades recordaron que el riesgo de pancreatitis ya figura en los prospectos autorizados en Brasil para sustancias como dulaglutida, liraglutida, semaglutida y tirzepatida, aunque el aumento de notificaciones en el escenario nacional e internacional exige reforzar las orientaciones de seguridad. S egún la agencia, estos cuadros pueden incluir formas necrotizantes y potencialmente fatales.

No obstante, el organismo brasileño aclaró que cuando se utilizan de acuerdo con las indicaciones y modos de uso aprobados, los beneficios terapéuticos de estos medicamentos continúan superando los efectos adversos.

Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

La tirzepatida se trata de un medicamento inyectable de última generación destinado al tratamiento de la diabetes y la obesidad que compite contra el Ozempic.

Las autoridades sanitarias remarcaron que su utilización debe ser estrictamente bajo indicación médica y acompañarse siempre de hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, actividad física regular y controles clínicos permanentes.

El fármaco, desarrollado por la compañía Lilly, recibió la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y será comercializado en el país por el laboratorio Adium.