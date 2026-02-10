10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

MagisTv y XuperTv: qué sanciones económicas y legales pueden tener los usuarios por usar la app

Aunque las investigaciones judiciales se concentran en quienes distribuyen y comercializan IPTV ilegal, la legislación argentina no excluye a los usuarios.

Por
MagisTv y XuperTv: qué sanciones económicas y legales pueden tener los usuarios de contenido audiovisual gratuito

MagisTv y XuperTv: qué sanciones económicas y legales pueden tener los usuarios de contenido audiovisual gratuito

El crecimiento de plataformas como Magis TV y Xuper TV, que ofrecen señales de TV, películas y eventos deportivos de manera gratuita, volvió a instalar una pregunta recurrente: ¿puede un usuario en Argentina recibir una sanción económica o legal por consumir contenido audiovisual gratuito e ilegal?

Te puede interesar:

Audios extorsivos y engaño virtual: así operaba la banda que hostigó al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

Desde el punto de vista jurídico, la respuesta es sí. La Ley 11.723 de Propiedad Intelectual protege los derechos de autor y establece sanciones civiles y penales para la reproducción, distribución o utilización no autorizada de obras audiovisuales. Esto implica que, en términos legales, los usuarios podrían enfrentar sanciones económicas, como indemnizaciones o multas, e incluso consecuencias penales, dependiendo del caso y de la interpretación judicial.

En los hechos, sin embargo, la Justicia concentra sus investigaciones principalmente en los eslabones centrales del negocio: desarrolladores de aplicaciones, proveedores de IPTV, revendedores de accesos y redes de distribución. En los últimos años se registraron bloqueos judiciales de dominios, allanamientos y causas penales contra operadores de estas plataformas, muchas veces en coordinación con empresas de cable y servicios de streaming.

Para los usuarios, el escenario es diferente. No existen antecedentes de multas directas a consumidores individuales en Argentina, aunque especialistas en derecho digital advierten que el marco legal vigente no los excluye de posibles acciones civiles o penales, especialmente si se detecta uso sistemático, distribución de accesos o reventa del servicio.

A ese riesgo jurídico se suman otros factores. Organismos oficiales y empresas de ciberseguridad alertan que muchas de estas aplicaciones operan fuera de tiendas oficiales y pueden incluir malware, robo de datos personales o fraudes, lo que incrementa la exposición de quienes las utilizan.

En síntesis, usar Magis TV o Xuper no es una práctica legal en Argentina. Aunque la probabilidad de sanciones económicas o legales contra el usuario común en la actualidad es menor que contra quienes comercializan el servicio, la normativa vigente permite su aplicación, por lo que el riesgo, aunque bajo en la práctica, no es inexistente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Dalai Lama negó vínculos con Jeffrey Epstein tras aparecer en los archivos del empresario

El Dalai Lama negó vínculos con Jeffrey Epstein tras aparecer en los archivos del empresario

La Justicia archivó la causa que inveistigaba a Mauricio Macri y la deuda con el FMI.

Causa FMI: llamativa coordinación y una apelación en duros términos

Maduro se encuentra detenido en Nueva York. 

La Justicia argentina pidió a EEUU la extradición de Maduro

La defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio.

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina pidió la nulidad del juicio

play

Polémica por el sable corvo de José de San Martín: piden que permanezca en el Museo Histórico Nacional

La Justicia avanza y Spagnuolo aguarda.

Termina la feria judicial: se esperan definiciones en el caso Andis

Rating Cero

Fernando Bonilla encabeza el elenco de La oficina﻿, la versión mexicana de The Office.
play

Lanzaron el trailer de "La oficina", la versión mexicana de "The Office": cuándo se estrena

Antonela Roccuzzo es una de las modelos que saben cuáles son sus estilos personales y cómo combinarlos con los más elegidos por los expertos fashionistas. 

Adiós a las camperas: Antonella Roccuzzo mostró su abrigo que será tendencia en la temporada

Billy Zane y la transformación más impactante de su carrera en el cine.

La impresionante transformación de un actor de Titanic para hacer de Marlon Brando

Fred Smith falleció el 5 de febrero pasado a causa de un cáncer

Dolor en el mundo de la música: murió un reconocido músico de una legendaria banda de los 70 y 80

Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir Iron Man, empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel

La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.
play

Esta serie combina misterio, drama y abogados y con su nueva temporada es tendencia en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play
César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Hace 12 minutos
play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Hace 43 minutos
La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 51 minutos
Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Hace 1 hora
Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique.

Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Hace 1 hora