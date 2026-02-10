La comunicadora difundió un video donde pide ayuda a sus seguidores para encontrar a Nancy, de 84 años.

La madre de la presentadora de TV lleva más de 7 días desaparecida

La periodista Savannah Guthrie , conductora estrella de la televisión de Estados Unidos , usó sus redes sociales para pedir piedad a los secuestradores de su madre, de 84 años: "Estamos en una hora de desesperación".

La copresentadora del programa Today de la cadena de noticia NBC hizo un video donde relata el calvario tras la desaparición de su mamá; Nancy , hace 10 días y a manos de criminales: " Creemos que nuestra madre sigue ahí fuera. Se la llevaron y no sabemos adónde".

Las imágenes se conocieron una hora después de pagar el rescate de 6 millones de dólares , y todavía no poder reencontrarse con la mujer ni tener alguna prueba de vida.

La comunicadora pidió ayuda a la comunidad y sus seguidores en redes, ya que el lunes se cumplió el plazo límite que pidieron los sospechosos del secuestro. “Vengo solo para pedirles no solo sus oraciones, sino que, sin importar dónde estén, incluso si están lejos de Tucson, si ven algo, si escuchan algo, si hay algo que les parezca extraño, lo reporten a la policía. Necesitamos vuestra ayuda”, subrayó.

La investigación

Guthrie aseguró que el operativo del FBI sigue adelante: "Las fuerzas del orden trabajan incansablemente las 24 horas para traerla a casa, para encontrarla. Se la llevaron y no sabemos a dónde. Necesitamos su ayuda", dijo Guthrie.

Los datos de búsqeda de Nancy Guthrie Redes sociales

Se sigue la hipótesis de un crimen ya que la cámara del timbre de la vivienda se desconectó a la 1:47 de la madrugada del domingo 1 de febrero. Minutos más tarde, el sistema registró una alerta de “persona en cámara”, aunque no quedó ningún video almacenado del evento. Además, el marcapasos de la mujer perdió su comunicación con su teléfono móvil y es otra señal de que algo andaba mal.

Tras el análisis de una mancha de sangre encontrada en el porche delantero de la vivienda, determinaron que las pruebas de ADN pertenecían a Nancy Guthrie.

Cómo desapareció la madre de la periodista Savannah Guthrie

Nancy Guthrie, mamá de Savannah, desapareció el pasado 31 de enero cerca de las 21.45, cuando su yerno la dejó en su casa luego de haber concurrido a una cena familiar en Tucson. Este hecho fue informado a la Policía local después de no se presentó al día siguiente en la iglesia.