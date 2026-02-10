Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático" El participante de Masterchef Celebrity no continuará en el programa de streaming. Aseguran que "no encajó" y que lo borraron de la promoción del ciclo. + Seguir en







Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. espectaculos-mza.com

Maxi López quedó fuera de Olga de un momento a otro y no dio explicaciones. La desvinculación del participante de Masterchef fue comunicada por sus colegas al aire sin emotividad. "En esa última lo cortaron a Maxi, me parece antipático, la verdad", expresó Nati Jota en relación a la salida de su compañero. La participación del exfutbolista duró mucho menos de lo esperado y aseguraron que no encajó en el formato.

Si bien la desvinculación de Maxi López quedó expuesta al aire, cuando la producción presentó las nuevas fotos del equipo en las que ya no estaba; fue la conductora del programa matutino Sería increíble, la encargada de tirar la bomba. Las redes reaccionaron de manera inmediata y la confirmación oficial llegó por parte del periodista Nahuel Saa. “No solo Maxi López no encajó en el formato de OLGA y no va a continuar durante el año. Además se tomaron el trabajo de cortarlo y borrarlo de la promo del programa. Bien por Nati Jota que lo remarcó al aire”, escribió en una publicación.

La conductora del stream habría dicho entre ironías y risas que en las últimas fotos del programa lo cortaron al ex de Wanda Nara. "En esa última lo cortaron a Maxi, me parece antipático, la verdad, pero que bien que estaba en la punta, como cuando llevás un novio a la familia, para cortarlo", remarcó Nati.

No obstante, todos sus compañeros de la mesa tuvieron buenas palabras para su excompañero y señalaron que siempre tuvo buena onda con ellos. "Pero la verdad que un divino, Maxi. Se lo dijimos a él, obviamente. Re bien predispuesto siempre, muy buena onda. Es un chabón que tiene mucha plata, podría ser un antipático...", lanzó la conductora. A lo que Noelia Custodio ironizó: "La vara, bajísima. Gracias, Maxi, por no patearnos...Era buena onda, el chabón", concluyó.

Maxi López La Nación Según trascendió, el participante del reality de cocina no logró encajar en el formato del streaming ni adaptarse al código propio del ciclo. “Lo ven muy perdido”, aseguraron quienes estaban en su día a día del canal. Fueron varios los episodios donde López quedó expuesto por sus comentarios y las redes no se lo perdonaron.