La reacción de Ricardo Darín tras el nacimiento del hijo del Chino y Úrsula Corberó

El actor estaba en España junto a su hijo y nuera para vivir junto a ellos la llegada del pequeño. Finalmente, su llegada se produjo el 9 de febrero en Barcelona.

Hasta el momento los padres no se pronunciaron sobre el nacimiento del bebé. Ricardo Darín aseguró que todos están muy bien

Hasta el momento los padres no se pronunciaron sobre el nacimiento del bebé. Ricardo Darín aseguró que "todos están muy bien"

Úrsula Corberó y Chino Darín finalmente se convirtieron en padres por primera vez y la felicidad en la familia desborda. En ese contexto, uno de los abuelos del recién nacido, Ricardo Darín se pronunció al respecto con la llegada de su primer nieto.

Úrsula y Chino fueron padres. Aún no revelaron el nombre. 
Nació el bebé de Úrsula Corberó y Chino Darín

La noticia no la dieron a conocer los padres primerizos, sino que se conoció a través de un programa de la televisión española. Según se detalló, fue en Barcelona, donde la actriz cursó la etapa final del embarazo.

Ante tanta expectativo, el intérprete de Nueve Reinas no ocultó su felicidad y se tomó unos minutos para responder a los medios argentinos. “Todos están muy bien por suerte. Nació alrededor del mediodía en Barcelona. Creo que a las 11 y algo”, indicó en un mensaje a Luis Bremer que dio a conocer en Desayuno Americano (América).

El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien. Todos muy felices. Un abrazo para todos”, agregó con la mayor prudencia posible.

Úrsula Corberó fue quien anunció su embarazo, pero la pareja lo llevó con total discreción

Úrsula Corberó había confirmado la noticia de su embarazo el 9 de septiembre de 2025 con una postal íntima en redes sociales y una frase que rápidamente se volvió viral: “Esto no es IA”.

Sin embargo, desde entonces el embarazo fue llevado con total discreción por parte de ambas familias y fueron muy pocas las veces que tanto el Chino como la actriz compartieron momentos de esta etapa tan personal, aunque algunas apariciones en familia en Argentina generaron gran repercusión entre sus seguidores.

Este fin de semana, un video de la protagonista de La casa de papel paseando junto a su suegro, Ricardo Darín, se había vuelto viral en las redes sociales.

