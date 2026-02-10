IR A
Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026

Desde actores de Hollywood hasta figuras de reality y redes sociales, distintas parejas confirmaron su separación en los primeros días del año, generando fuerte repercusión mediática y debate en redes.

  • Varias parejas confirmaron su ruptura en los primeros días del año.
  • Actores de Hollywood y figuras de redes encabezan la lista.
  • Las agendas exigentes y conflictos personales, entre los motivos señalados.
  • Algunos protagonistas rompieron el silencio con mensajes públicos.

Este año comenzó con una ola de rupturas que sacudió al mundo del espectáculo. Varias parejas de celebridades confirmaron su separación en los primeros días del año, sorprendiendo a sus seguidores. Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026.

El año recién comienza, pero estas separaciones ya marcaron el pulso de las estrellas del mundo este año. Y como suele ocurrir en Hollywood (y en las redes), todo indica que habrá más noticias en los próximos meses.

Este tipo de noticias suele tener un fuerte impacto en la llamada prensa del corazón o prensa amarillista, donde las rupturas sentimentales se convierten rápidamente en tendencia y generan miles de clics. Sin embargo, más allá del costado mediático, estas situaciones también reflejan cómo la exposición constante y las agendas profesionales exigentes influyen en la vida privada de las celebridades, un tema que despierta tanto curiosidad como debate entre el público.

Estas son algunas de las rupturas más comentadas en el inicio del año:

  • Bill Hader y Ali Wong

La primera gran noticia llegó el 7 de enero, cuando People informó que el actor y exmiembro de Saturday Night Live, Bill Hader, y la comediante ganadora del Emmy, Ali Wong, pusieron fin a su relación tras dos años de noviazgo.

Según una fuente cercana, la pareja habría tenido dificultades para priorizar su vínculo debido a sus agendas laborales muy exigentes. No es la primera vez que atraviesan una ruptura: ya habían tomado distancia en 2022 antes de reconciliarse.

  • Kelly Bensimon y su novio

El 8 de enero, la exintegrante de The Real Housewives of New York City reveló en su pódcast I Do Part 2 que se había separado de su pareja, cuyo nombre mantuvo en reserva.

Bensimon explicó que tomó la decisión porque su novio “no estuvo presente” en un momento personal delicado, marcado por problemas de salud y situaciones emocionales complejas. La empresaria aseguró que la experiencia la ayudó a redefinir qué espera de una relación en esta nueva etapa.

  • Kristy Scott y Desmond Scott

El 10 de enero, Us Weekly confirmó que la tiktoker Kristy Scott solicitó el divorcio de su esposo, Desmond Scott, tras casi 12 años de matrimonio.

La solicitud fue presentada el 30 de diciembre de 2025 y, según los documentos, no habría posibilidad de reconciliación. Medios estadounidenses señalaron que la ruptura estaría vinculada a una presunta infidelidad. Horas después, Desmond publicó un mensaje en Instagram asumiendo que tomó “decisiones de las que no está orgulloso” y pidió disculpas públicas. La expareja tiene dos hijos en común.

