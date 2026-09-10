El chef Juan Manuel Herrera revela su lucha contra el cáncer: "Hay que ocuparse..."

Tras un cambio físico que generó especulaciones, el reconocido pastelero de El Gourmet, contó en redes sociales que se operó a tiempo y dejó un mensaje de esperanza.

Durante muchos años el chef Juan Manuel Herrera fue una de las figuras reconocidas del canal El Gourmet, una señal de la TV dedicada a la gastronomía , y recientemente sorprendió con un rotundo cambio físico y muchas especulaciones.

El pastelero decidió romper el silencio y dar por tierra con los comentarios que apuntaban a su nueva apariencia con un video en TikTok para hablar de una grave enfermedad que atravesó en su intimidad.

" Quiero contarles un poco porque hasta ahora siempre hubo especulaciones sobre si estaba enfermo, si estuve enfermo, por qué bajé de peso, si me queda bien o si me queda mal ”, empezó Herrera en su descargo.

Enseguida contó que el año pasado le detectaron una afección pulmonar durante un chequeo de rutina médico: “ Sí, el año pasado me encontraron un cáncer de pulmón. Me lo encontraron a tiempo, fue un hallazgo y, por suerte, me pude operar. Hice cuatro quimios y eso fue todo”.

El cocinero explicó que lejos de asustarse reaccionó poniéndose en manos de los médicos: "Hay que ocuparse y no preocuparse" , lanzó y recordó que esas fueron las palabras de los profesionales que lo trataron.

Herrera dijo que dudó en contar sobre su patología, pero reflexionó que mientras él cocinaba en televisión había gente que le mandaba mensajes y estaba enferma, y que le contaban que sus programas le hacían compañía durante la enfermedad. "No está muerto quien pelea", remarcó el conductor de televisión.

¿Quién es Juan Manuel Herrera?

Juan Manuel Herrera es un renombrado chef panadero y pastelero oriundo de Berisso. Es propietario de La Bollería, en el sur de Buenos Aires, donde exhibe sus creativas delicias. Formó parte del canal El Gourmet y se graduó en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), completó cursos de chocolatería y y pastelería francesa en L'école hotelière de Paris. Su trayectoria incluye roles clave en la panadería El Trigal, Tierra Mayor, y como pastelero en el restaurante Monastrell de Mª José San Román en Alicante, España. Recientemente habló de su salud y reveló el duro proceso que enfrentó con un cáncer de pulmón.