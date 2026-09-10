Vuelve Got Talent Argentina: se filtró quién será el conductor del reality Telefe definió al referente que se pondrá al frente del concurso de destrezas. Agregar C5N en









El certamen de talentos argentino volverá el año que viene. Redes sociales

De cara al desenlace de Gran Hermano Generación Dorada y los próximos lanzamientos de MasterChef en sus formatos Celebrity y Junior, Telefe comenzó a diagramar la reestructuración de su pantalla pensando en los próximos compromisos. En ese marco de renovaciones operativas, trascendió que Got Talent Argentina emprenderá su regreso a la grilla televisiva a tres años de la emisión de su última edición, habiéndose cerrado ya la figura encargada de liderar la propuesta.

La responsabilidad de comandar el tradicional certamen recaerá sobre Santiago del Moro, quien asumirá el rol tras un período de pausa laboral al término de su labor en el ciclo de convivencia. La planificación estipula que el presentador tome las riendas del show de talentos hacia marzo de 2027, articulando el inicio del programa con el tramo final de los formatos gastronómicos de la emisora.

La primicia sobre el armado del canal ya había sido anticipada por la comunicadora Yanina Latorre durante la emisión del programa Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV. "El año que viene vuelve Got Talent Argentina", aseveró la panelista respecto a la vuelta del formato de entretenimientos que había tenido su última aparición en pantalla en agosto de 2023 con el trabajo de Lizy Tagliani al frente del aire.

Este movimiento estratégico le permitirá a la emisora darle un prolongado descanso al certamen de la casa de Martínez, cuya próxima temporada quedaría relegada para finales de 2027. De esta manera, las autoridades del canal apuestan a renovar su horario central con el regreso del formato de destrezas, alternando las grandes producciones de su catálogo mientras el reality de convivencia renueva su nómina de participantes para el futuro.

Todo lo que se sabe sobre el regreso de Got Talent Argentina La estrategia de Telefe para oxigenar su horario central incluye una pausa prolongada en las emisiones del reality de convivencia tras cuatro entregas seguidas. Según detalló Yanina Latorre en SQP, las autoridades de la señal tomaron la determinación de "dejar descansar Gran Hermano por una temporada" debido al desgaste en los niveles de audiencia, apostando por el retorno del certamen de habilidades acompañado por "un formato nuevo de entretenimiento" que actualmente se encuentra en etapa de selección.

La competencia de destrezas mantiene su estructura tradicional, donde los aspirantes son evaluados por un tribunal de expertos en audiciones eliminatorias para acceder a las fases decisivas del certamen. El desarrollo de la contienda queda sujeto al veredicto de la audiencia mediante la votación telefónica, instancia donde los espectadores eligen a sus participantes preferidos hasta consagrar al único vencedor de la temporada en la gran gala de cierre. El formato desembarcó en la pantalla chica nacional en 2008 bajo el título Talento Argentino y con Mariano Peluffo al frente de la conducción, ciclo que cosechó un marcado éxito durante tres entregas consecutivas. Tras una prolongada ausencia de trece años fuera del aire, la franquicia regresó a la grilla en 2023 con la presentación de Lizy Tagliani y un jurado integrado por Abel Pintos, La Joaqui, Florencia Peña y Emir Abdul Gani.