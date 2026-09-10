10 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Los expertos que trabajaron en OpenAI y Anthropic amplían sus alertas sobre los riesgos de lA para la Humanidad

Luego de la viralización de las denuncias lanzadas por un investigador y un gerente de Claude, que alertaron sobre posibles riesgos extremos generados por la inteligencia artificial, especialistas de la propia industria admiten que todavía no existe una solución definitiva para el llamado "problema de alineamiento".

Por
Dario Amodei

Dario Amodei, CEO y fundador de Anthropic.

La discusión sobre el futuro de la inteligencia artificial sumó en los últimos días una dimensión que va más allá de sus efectos sobre el mercado laboral. Mientras las principales compañías del sector compiten por desarrollar modelos con mayores capacidades, algunos de sus propios investigadores advierten que el crecimiento tecnológico podría avanzar a una velocidad superior a la capacidad de las sociedades para establecer mecanismos de control.

Music Studio 5, el nuevo parlante de la firma coreana.
Te puede interesar:

Samsung lanzó en Argentina su nuevo parlante Music Studio 5: cómo es y cuánto cuesta

Una de advertencias más llamativas de los últimos días tuvo que ver con denuncias de dos personas que conocen muy bien esta industria desde dentro. El primero en lanzar la piedra fue Jacob Coxon, un investigador británico de 27 años que desarrolló tareas tanto en OpenAI como en Anthropic, quien utilizó su cuenta de X para plantear un escenario de riesgo realmente que hizo sonar todas las alarmas.

La denuncia de Coxon: "La IA podría extinguirnos en 10 años"

Coxon trabajó en el entrenamiento de modelos vinculados con sistemas como ChatGPT y Claude y conoce desde adentro parte de los procesos utilizados para desarrollar estas tecnologías. En sus publicaciones sostuvo que quienes trabajan en el sector son conscientes de que el aumento de las capacidades de los modelos puede generar consecuencias difíciles de controlar.

Jacob Coxon, el investigador que realiz&oacute; las primeras denuncias.

Jacob Coxon, el investigador que realizó las primeras denuncias.

Una de sus afirmaciones fue particularmente contundente: advirtió que estos sistemas podrían llegar a representar una amenaza mortal para la Humanidad antes de que termine la década.

La declaración adquirió mayor repercusión después de que Evan Hubinger, investigador de Anthropic y antiguo superior de Coxon, respaldara públicamente su planteo. Hubinger no solo manifestó que consideraba acertada la advertencia, sino que reconoció que existe un problema central que la industria todavía no logró resolver.

El investigador se refirió al denominado “alineamiento”, uno de los principales desafíos de la investigación en seguridad de inteligencia artificial. El concepto alude a la necesidad de garantizar que un sistema muy avanzado mantenga sus objetivos y acciones dentro de límites compatibles con los intereses y las intenciones humanas.

La dificultad aumenta cuando se proyecta la aparición de sistemas de capacidades muy superiores a las actuales. En ese escenario, Hubinger admitió que la industria todavía no dispone de una estrategia suficientemente clara para garantizar el alineamiento de una eventual superinteligencia y que tampoco existe certeza de que se esté avanzando hacia una solución.

La respuesta de Anthropic no tranquiliza demasiado

Desde Anthropic evitaron presentar estas preocupaciones como una razón para detener el desarrollo de la tecnología. La compañía sostuvo, en cambio, que uno de los caminos posibles consiste en establecer reglas comunes entre las empresas para determinar bajo qué condiciones y a qué velocidad deberían lanzarse los modelos más avanzados.

La startup propuso que el sector adopte mecanismos de cooperación que tengan respaldo legal y puedan ser verificados. El objetivo sería evitar que la competencia entre compañías se convierta en un incentivo para acelerar indefinidamente la aparición de sistemas cada vez más potentes.

La empresa también defendió sus políticas de seguridad. Un portavoz señaló que Anthropic siempre sostuvo que la inteligencia artificial puede generar beneficios de gran magnitud, pero también riesgos que no tienen precedentes. Según explicó, la compañía continúa trabajando en modelos que incorporen medidas de protección consideradas entre las más avanzadas de la industria.

Coxon no compartió esa evaluación. Tras su paso por las dos principales compañías del sector, sostuvo que ninguna de ellas está actuando de manera suficientemente responsable frente a los riesgos que implica el desarrollo de estos sistemas.

En declaraciones posteriores a CNN, el investigador amplió sus argumentos y mencionó distintos episodios protagonizados por agentes de OpenAI que, según su descripción, realizaron acciones sin supervisión sobre plataformas externas. Para Coxon, esos casos permiten observar comportamientos que deberían ser considerados al analizar la evolución de los modelos.

De todos modos, el investigador también puso límites a sus propias advertencias. Según explicó, los sistemas disponibles en la actualidad todavía no cuentan con las capacidades necesarias para provocar por sí solos la desaparición de la humanidad. El problema que identifica está relacionado principalmente con la velocidad de avance y con la posibilidad de que las herramientas destinadas a supervisar esos progresos queden rezagadas.

En ese contexto, planteó la conveniencia de reconsiderar el ritmo de desarrollo. La cuestión tampoco es completamente nueva dentro de OpenAI. Sam Altman había expresado una preocupación semejante durante una entrevista concedida al podcast Invest Like The Best, cuando reconoció que podría resultar necesario moderar el ritmo de evolución de la IA para permitir que la sociedad se adapte a sistemas con capacidades cada vez mayores.

El CEO de OpenAI también había señalado que las conductas observadas en los modelos más avanzados abren interrogantes que podrían extenderse durante las próximas décadas.

Las distintas posiciones convergen así en una misma discusión: cómo administrar una tecnología cuyo desarrollo se produce a una velocidad difícil de equiparar con los tiempos de las instituciones, las regulaciones y la adaptación social. El impacto sobre el empleo constituye una de las consecuencias más visibles, pero las preguntas planteadas desde el interior de la propia industria apuntan también a la seguridad y a la posibilidad de mantener bajo control sistemas que podrían alcanzar niveles de autonomía y capacidad muy superiores a los actuales.

Noticias relacionadas

El articulo estará a la venta por aproximadamente 10 millones de pesos.

Cómo es la nueva computadora de Ferrari y por qué su precio causó impacto

Apple sacó a la venta un Iphone plegable. 

El iPhone Duo llega a Argentina: cuándo estará el disponible nuevo celular plegable de Apple y las opciones para comprarlo

Apple presentó este miércoles su nueva línea de Apple Watch. 

Qué nuevos accesorios presentó Apple: sorprendentes innovaciones en audio y wearables

Apple presentó hoy sus nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

Así son los iPhone 18 Pro y Pro Max que Apple acaba de lanzar al mercado

El nuevo dispositivo comenzará a comercializarse en octubre. 

Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: cómo es y cuánto cuesta

Los dispositivos con sistema iOS tienen una función clave para cuidar la salud.

La función oculta del iPhone que te puede ayudar a evitar un problema de salud a futuro

Rating Cero

Chiche Gelblung tenía 82 años.

Revelaron cuál fue el último pedido de Chiche Gelblung antes de su muerte

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.

Cambio radical: la impresionante transformación de Damcer, a dos años de su paso por Gran Hermano

El certamen de talentos argentino volverá el año que viene.

Vuelve Got Talent Argentina: se filtró quién será el conductor del reality

El equipo médico analiza las condiciones para que Legrand concrete su regreso al hogar.

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y se supo cuándo le darían el alta

Al protagonista lo aquejaba una afección muy grave.

Profundo dolor por la muerte de un famoso actor: luchaba contra una grave enfermedad

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas Owens, más de dos décadas después del estreno de la película original.

Se estrena Hechizo de amor 2: ¿puede igualar la magia de la original?

últimas noticias

El INDEC publicó la Canasta Básica.

Canasta básica: una familia necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre en agosto

Hace 9 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Luis Caputo celebró la caída de inflación en agosto: "La más baja en 14 meses"

Hace 15 minutos
Alquiler, tarifas, combustibles y educación empujaron la inflación de agosto. 

Inflación: en agosto, vivienda, servicios básicos y educación lideraron las subas

Hace 20 minutos
Chiche Gelblung tenía 82 años.

Revelaron cuál fue el último pedido de Chiche Gelblung antes de su muerte

Hace 24 minutos
El articulo estará a la venta por aproximadamente 10 millones de pesos.

Cómo es la nueva computadora de Ferrari y por qué su precio causó impacto

Hace 28 minutos