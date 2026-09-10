Revelaron cuál fue el último pedido de Chiche Gelblung antes de su muerte

El reconocido periodista falleció a los 82 años mientras estaba internado en el Sanatorio Mater Dei. Previo a su deceso, realizó una solicitud que emocionó a todos.

El productor Gustavo Sofovich asistió al velatorio de Samuel "Chiche" Gelblung luego de su muerte y expuso que el reconocido periodista le había pedido "laburo" tres días antes de su deceso. El conductor falleció el miércoles a sus 82 años cuando se encontraba internado en un sanatorio por problemas respiratorios.

En diálogo con un grupo de medios en la sala velatoria de la AMIA, donde ocurrió el último adiós a Gelblung, Sofovich contó que el conductor le solicitó empleo pese a su delicado estado de salud: "Me pidió laburo, quería seguir trabajando. Él no quería estar en su casa, él quería trabajar y esa cabeza funcionaba. Se va un prócer de este negocio que es el espectáculo porque Chiche hacía espectáculo. Le hizo una autopsia a un extraterrestre y eso se viralizó en el mundo".

En tal sentido, se refirió al cuadro del conductor, quien permanecía internado en el Sanatorio Los Arcos tras ser trasladado desde el Sanatorio Mater Dei. "Nosotros veníamos viendo cómo estaba funcionando su cuerpo. Su cuerpito ya no acompañaba" , expresó.

La leyenda del periodismo se encontraba mal de salud por un problema respiratorio y su salud fue empeorando con los años. En mayo había tenido un accidente en su casa, estuvo un mes internado en terapia intensiva en el Mater Dei, luego de sufrir una trombosis en el tobillo que derivó en serios problemas vasculares y obligó a darle dos stents en una de sus piernas.

Hace algunas semanas había sido entrevistado por La Nación y se había mostrado optimista: “Voy peleándola, porque aún no puedo caminar, pero estoy bastante bien”. Y agregó: “Trabajar en estas condiciones es parte de mi terapia. Si no puedo trabajar, me enfermo; no puedo evitarlo ”.

La confesión de Yanina Latorre tras la muerte de Chiche Gelblung

Yanina Latorre se refirió a la trayectoria de Chiche Gelblung, tras conocerse la muerte del periodista a los 82 años, y recordó la relación profesional que mantuvieron desde sus primeros pasos en televisión, en un mensaje atravesado por la tristeza y varias anécdotas de la época que compartieron al aire.

La mediática contó en SQP, por América TV, que conoció al conductor cuando todavía era muy joven y que sentía una profunda admiración por su trabajo, al punto de admitir: "Yo estaba enamorada de él". También destacó que Gelblung le ofreció varias veces incorporarse a sus programas, aunque esas propuestas no llegaron a concretarse.

Uno de los recuerdos que más sorprendió al panel fue el reemplazo que Gelblung hizo durante dos semanas en Más Viviana, con la conducción de Canosa, cuando la conductora sufrió una lesión en el tobillo. Allí, según relató Latorre, protagonizaron una parodia sobre el accidente de la líder del ciclo que provocó un fuerte conflicto interno.