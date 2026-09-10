Son figuras de la TV argentina, hace tiempo que están separados y se supo que pronto tendrán un encuentro especial

Estuvieron juntos mucho tiempo y ahora se vuelven a reunir en la pantalla chica.

Los periodistas Diego Leuco y Sofi Martínez volverán a conducir juntos un programa de televisión este domingo 13 de septiembre en la pantalla de Telefe. La dupla asumirá al frente de La Peña de Morfi para cubrir la ausencia temporal de Carina Zampini , quien se ausentará de la pantalla chica por vacaciones.

El cruce televisivo se concretó luego de que la conductora titular del ciclo acordara un receso de 10 días para tomarse vacaciones en el exterior tras un año de intenso trabajo. Frente a esa vacante programada, la producción del canal eligió a la expareja de comunicadores para estar al frente de la emisión del fin de semana .

La reaparición conjunta de Leuco y Martínez genera un fuerte interés mediático por tratarse de la primera vez que la pareja se reencontrará en cámara desde que confirmaron su separación afectiva. Ambos profesionales deberán limar asperezas y ponerse al frente del programa en vivo este fin de semana en Telefe.

Para acompañar el debut de la conducción compartida, el programa contará con una gran apuesta artística en el estudio. La histórica banda musical Los Pericos dirá presente como la atracción principal para tocar en vivo y ser entrevistada por la dupla de periodistas durante la tarde.

Con esta participación especial, el canal busca sostener el ritmo habitual de la transmisión dominical hasta el regreso de la conductora titular el domingo 19 de septiembre . El encuentro al aire expondrá la dinámica laboral de los profesionales ante la mirada del público tras su distanciamiento personal.

El reencuentro que tuvieron Sofi Martínez y Diego Leuco en Luzu TV

Previo a confirmarse su trabajo conjunto en la televisión abierta, los conductores protagonizaron un distendido cruce en los estudios de la señal de streaming Luzu TV. La periodista se sumó al aire del programa Nadie Dice Nada para cubrir las vacaciones de los conductores titulares Nicolás Occhiato y Flor Jazmín.

En el habitual pase entre programas, Martínez coincidió al aire con Leuco, quien terminaba la conducción de su ciclo Antes Que Nadie. El momento espontáneo ante las cámaras llamó la atención del público por las sonrisas, las miradas cómplices y un sentido abrazo que se dieron frente al resto del equipo.

La interacción entre los periodistas no pasó inadvertida para los integrantes del panel, quienes reaccionaron con bromas y caras ante el gesto afectuoso de la expareja. El fragmento del encuentro fue editado en blanco y negro y publicado en las redes oficiales del canal digital.

El momento en que Sofi Martínez y Leuco se dieron un abrazo y la reacción de Santi Talledo. Instagram @luzutv

La difusión del clip generó una ola inmediata de reacciones y comentarios entre los usuarios que celebraron el clima de afecto demostrado al aire. El público en las redes sociales destacó la buena sintonía entre ambos y la vigencia del cariño que mantienen a pesar de haberse separado a fines de 2023.

Este antecedente inmediato en el espacio de streaming confirmó la buena relación personal entre los comunicadores antes de compartir pantalla chica. La soltura expuesta ante las cámaras de Luzu TV sirvió como antesala para el desafío profesional que afrontarán este fin de semana en el estudio de Telefe.