IR A
IR A

Son figuras de la TV argentina, hace tiempo que están separados y se supo que pronto tendrán un encuentro especial

Un inesperado cambio de conducción obligará a dos reconocidas figuras a reencontrarse en vivo tras su distanciamiento.

Estuvieron juntos mucho tiempo y ahora se vuelven a reunir en la pantalla chica.

Estuvieron juntos mucho tiempo y ahora se vuelven a reunir en la pantalla chica.

Los periodistas Diego Leuco y Sofi Martínez volverán a conducir juntos un programa de televisión este domingo 13 de septiembre en la pantalla de Telefe. La dupla asumirá al frente de La Peña de Morfi para cubrir la ausencia temporal de Carina Zampini, quien se ausentará de la pantalla chica por vacaciones.

La salida de Yanina Zilli, abrió camino a una de las finalistas del reality, que no saldrá de Charlotte, Yipio, Sol y Luana.
Te puede interesar:

La encuesta más exacta adelanta quién ganaría Gran Hermano: saca mucha ventaja al resto

El cruce televisivo se concretó luego de que la conductora titular del ciclo acordara un receso de 10 días para tomarse vacaciones en el exterior tras un año de intenso trabajo. Frente a esa vacante programada, la producción del canal eligió a la expareja de comunicadores para estar al frente de la emisión del fin de semana.

La reaparición conjunta de Leuco y Martínez genera un fuerte interés mediático por tratarse de la primera vez que la pareja se reencontrará en cámara desde que confirmaron su separación afectiva. Ambos profesionales deberán limar asperezas y ponerse al frente del programa en vivo este fin de semana en Telefe.

Sofía Martínez y Diego Leuco.

Sofía Martínez y Diego Leuco.

Para acompañar el debut de la conducción compartida, el programa contará con una gran apuesta artística en el estudio. La histórica banda musical Los Pericos dirá presente como la atracción principal para tocar en vivo y ser entrevistada por la dupla de periodistas durante la tarde.

Con esta participación especial, el canal busca sostener el ritmo habitual de la transmisión dominical hasta el regreso de la conductora titular el domingo 19 de septiembre. El encuentro al aire expondrá la dinámica laboral de los profesionales ante la mirada del público tras su distanciamiento personal.

El reencuentro que tuvieron Sofi Martínez y Diego Leuco en Luzu TV

Previo a confirmarse su trabajo conjunto en la televisión abierta, los conductores protagonizaron un distendido cruce en los estudios de la señal de streaming Luzu TV. La periodista se sumó al aire del programa Nadie Dice Nada para cubrir las vacaciones de los conductores titulares Nicolás Occhiato y Flor Jazmín.

En el habitual pase entre programas, Martínez coincidió al aire con Leuco, quien terminaba la conducción de su ciclo Antes Que Nadie. El momento espontáneo ante las cámaras llamó la atención del público por las sonrisas, las miradas cómplices y un sentido abrazo que se dieron frente al resto del equipo.

La interacción entre los periodistas no pasó inadvertida para los integrantes del panel, quienes reaccionaron con bromas y caras ante el gesto afectuoso de la expareja. El fragmento del encuentro fue editado en blanco y negro y publicado en las redes oficiales del canal digital.

El momento en que Sofi Martínez y Leuco se dieron un abrazo y la reacción de Santi Talledo.

El momento en que Sofi Martínez y Leuco se dieron un abrazo y la reacción de Santi Talledo.

La difusión del clip generó una ola inmediata de reacciones y comentarios entre los usuarios que celebraron el clima de afecto demostrado al aire. El público en las redes sociales destacó la buena sintonía entre ambos y la vigencia del cariño que mantienen a pesar de haberse separado a fines de 2023.

Este antecedente inmediato en el espacio de streaming confirmó la buena relación personal entre los comunicadores antes de compartir pantalla chica. La soltura expuesta ante las cámaras de Luzu TV sirvió como antesala para el desafío profesional que afrontarán este fin de semana en el estudio de Telefe.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Juan Manuel Herrera contó la verdadera razón de su descenso de peso y dejó un mensaje de esperanza.

El chef Juan Manuel Herrera revela su lucha contra el cáncer: "Hay que ocuparse..."

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.

Cambio radical: la impresionante transformación de Damcer, a dos años de su paso por Gran Hermano

El certamen de talentos argentino volverá el año que viene.

Vuelve Got Talent Argentina: se filtró quién será el conductor del reality

El cordobés fue viral tras conocerse su nuevo look.

La impresionante transformación física de Alexis "El Cone" Quiroga luego de tres años de su paso de Gran Hermano

 La vuelta del ciclo se suma a una amplia renovación en la programación prevista para 2027.

Confirmado: Telefe traerá a la pantalla chica un programa muy esperado desde hace tiempo

La mediática tiene una deuda de más de 3 millones de pesos.

Aseguran que Cinthia Fernández afronta una deuda millonaria: ya la intimaron por este motivo

últimas noticias

Elías Barrionuevo y Camila Ruth Castro.

"Yo no la maté": el video que difundió Elías Barrionuevo antes de ser detenido

Hace 51 minutos
Asuntos del Sur es una organización con más de 15 años de trayectoria dedicada a fortalecer la democracia.

Festival Democracia Viva 2026: presentarán las bases de un Nuevo Acuerdo Democrático en el Sur Global

Hace 1 hora
El diputado nacional chileno Javier Olivares Avendaño.

Un diputado de Chile afirmó que las Islas Malvinas "son inglesas" y generó tensión

Hace 1 hora
play
Andrew Garfield abandonó ChatGPT tras interpretar al CEO de OpenAI.

Andrew Garfield alertó sobre la Inteligencia Artificial: "Estamos entrando en territorio desconocido"

Hace 1 hora
Marcela Pagano, diputada nacional.

La Justicia archivó la denuncia contra Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito y desvío de fondos

Hace 1 hora