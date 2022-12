Cómo es el truco para tener WhatsApp en dos celulares al mismo tiempo

Por otro lado, los usuarios también se ingenian a la hora de mejorar la experiencia del uso de la aplicación , y todo aquello que tal vez no se puede hacer desde allí, los usuarios tratan de encontrar la forma de hacerlo.

Este es el caso de usar la misma cuenta en dos celulares, para poder hacerlo es necesario hacer creer a WhatsApp que uno de los dispositivos es una tablet, y así se podrá abrir la app de mensajería en dos smartphones al mismo tiempo.

Para que todo salga correctamente, es importante la versión de WhatsApp instalada en tu smartphone, ya que, si no, la opción de uso para tablets podría no estar disponible y este truco no resultará.

Así es el truco para tener WhatsApp en dos celulares al mismo tiempo

Utilizar WhatsApp desde una tablet de forma simultánea es posible gracias a las funciones multiplataforma de la app. Y aprovechando esta función se hará lo mismo para un celular.

Primeramente se tiene que activar las opciones de desarrollador en el segundo móvil en el que se quiere usar WhatsApp. Hacer esto es posible apretando varias veces en el número de compilación, dentro de los ajustes del dispositivo. Después, solo hay que seguir estos pasos:

Abrir las Opciones de desarrollador, en ajustes.

Buscar el apartado de Ancho más pequeño y poner 600.

Instalar WhatsApp en su versión 2.22.25.8.

Abrir WhatsApp y enlazar el segundo móvil con la cuenta del móvil principal.

La aplicación de mensajería móvil, al detectar ese ancho de pantalla, interpretará que el dispositivo es una tablet, y comenzará el proceso de enlazado, por lo que es necesario tener el celular original en mano para abrir WhatsApp y seleccionar el botón de Ajustes para luego elegirla opción “Enlazar dispositivo” y leer el QR que mostrará la pantalla del otro móvil.

Cuando se complete el proceso de enlazado, ya tendrás los dos WhatsApp funcionando en ambos móviles de forma funcional, y podrás volver a las Opciones de desarrollador para establecer de nuevo el ancho de la pantalla.