Cuáles son los mejores celulares sumergibles para no tener problemas con las lluvias y tormentas del verano

Las principales marcas ofrecen teléfonos con certificación IP68, alto rendimiento y protección avanzada frente al agua y la humedad.

Algunas de las marcas más reconocidas ofrecen dispositivos que soportan altos niveles de humedad y de sumergibilidad.

Los celulares resistentes al agua se convierten en una alternativa clave para enfrentar las lluvias intensas y tormentas del verano 2027. Algunos modelos sobresalen por sus certificaciones de protección, tecnología avanzada y durabilidad.

Ante la posibilidad de precipitaciones fuertes, humedad y accidentes con líquidos, elegir un smartphone con certificación IP68 o IP69K permite reducir riesgos. Estas son las opciones más destacadas del mercado, con sus características y límites de resistencia.

El iPhone 18 Pro Max se posiciona entre los celulares premium más resistentes al agua. Según las especificaciones oficiales de Apple, cuenta con certificación IP68, que permite soportar inmersiones de hasta 6 metros de profundidad durante 30 minutos en condiciones controladas .

Su construcción incorpora Ceramic Shield 2, una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas y el procesador A20 Pro . Esta combinación ofrece protección estructural y rendimiento de alta gama para actividades cotidianas, fotografía y gaming.

Sin embargo, Apple advierte que la resistencia al agua no es permanente y puede disminuir con el desgaste. Además, aclara que la garantía no cubre los daños provocados por líquidos, por lo que no recomienda cargar el dispositivo mientras esté mojado.

Samsung Galaxy S26 Ultra

El Samsung Galaxy S26 Ultra es otra alternativa destacada para enfrentar las tormentas de verano. Su certificación IP68 garantiza resistencia al polvo y a la inmersión en agua dulce hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos, según la compañía surcoreana.

Samsung Galaxy S26 Ultra.

El dispositivo combina un marco de Armor Aluminum, protección frontal Gorilla Armor 2 y cristal trasero Gorilla Glass Victus 2. Estas características refuerzan su construcción premium y lo convierten en una opción atractiva para usuarios que buscan potencia, fotografía y resistencia.

Desde Samsung aclaran que el teléfono no está diseñado para inmersiones en agua salada ni clorada. También advierten que la protección puede deteriorarse con el uso, por lo que su certificación no representa una garantía absoluta frente a inundaciones o tormentas extremas.

Ulefone Armor 29 Pro 5G

El Ulefone Armor 29 Pro 5G está diseñado especialmente para actividades al aire libre y condiciones exigentes. Incorpora certificaciones IP68, IP69K y MIL-STD-810H, que acreditan resistencia frente al agua, polvo y determinadas pruebas de uso extremo.

Ulefone Armor 29 Pro 5G.

Según su ficha técnica oficial, soporta inmersiones de hasta 2 metros durante 30 minutos. Además, integra una enorme batería de 21.200 mAh, carga rápida de 120 W y una potente linterna LED de hasta 1.000 lúmenes, útil ante cortes de electricidad.

Su estructura robusta está orientada a trabajadores, aventureros y usuarios que realizan actividades bajo condiciones climáticas adversas. Como contrapartida, pesa aproximadamente 688 gramos y Ulefone advierte que los daños por líquidos no están cubiertos por la garantía.

OnePlus 15

El OnePlus 15 aparece entre las alternativas más completas por sus cuatro certificaciones de resistencia: IP66, IP68, IP69 e IP69K. Según el fabricante, estas protecciones permiten enfrentar lluvias intensas, inmersiones accidentales y chorros de agua a alta presión.

One Plus 15.

Este smartphone incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, una batería de 7.300 mAh y pantalla de 6,78 pulgadas con hasta 165 Hz. Sus características lo convierten en una opción especialmente atractiva para el gaming, la multitarea y el entretenimiento.

OnePlus advierte que el dispositivo no está diseñado para buceo profesional y que su resistencia puede disminuir con el tiempo. La compañía también recomienda evitar el contacto con agua de mar y aclara que determinadas filtraciones de líquidos quedan excluidas de la garantía.

Motorola Edge 70

El Motorola Edge 70 combina un diseño ultradelgado con certificaciones IP68 e IP69, una característica destacada para quienes buscan protección sin utilizar teléfonos voluminosos. Soporta inmersiones de hasta 1,5 metros durante 30 minutos en agua dulce.

Motorola Edge 70.

Entre sus especificaciones sobresalen el procesador Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB de RAM, pantalla pOLED de 6,67 pulgadas y batería de 4.800 mAh. Además, pesa apenas 159 gramos e incorpora tecnología Water Touch, que facilita el uso de la pantalla mojada.

Motorola aclara que el equipo no es completamente impermeable y desaconseja sumergirlo intencionalmente. También recomienda secar los puertos antes de cargarlo y evitar el contacto con agua salada, ya que el desgaste puede reducir su protección original.

Google Pixel 10 Pro XL

El Google Pixel 10 Pro XL también integra la selección de celulares resistentes para el verano gracias a su certificación IP68. Esta clasificación contempla protección frente al polvo y la inmersión en agua bajo condiciones controladas de laboratorio.

El dispositivo representa una alternativa dentro del ecosistema Android de Google, especialmente para quienes priorizan fotografía, inteligencia artificial y herramientas digitales. Su resistencia permite afrontar mejor las salpicaduras accidentales durante actividades cotidianas.

No obstante, Google advierte expresamente que el teléfono no es completamente impermeable. La compañía señala que las caídas, reparaciones y el desgaste pueden comprometer sus sellos protectores, mientras que los daños por líquidos invalidan la garantía.

Google Pixel 10 Pro XL.

Qué significan las certificaciones IP68 e IP69K y cuál conviene elegir

La certificación IP68 identifica dispositivos protegidos contra el polvo y capaces de soportar determinadas inmersiones, mientras que IP69K contempla resistencia frente a chorros de agua de alta presión y temperatura. No significa que un celular sea indestructible ni apto para permanecer indefinidamente bajo el agua.

Para quienes buscan un equipo premium, el iPhone 18 Pro Max y el Samsung Galaxy S26 Ultra ofrecen protección y rendimiento. En cambio, el Ulefone Armor 29 Pro 5G sobresale para trabajos exigentes, mientras que el OnePlus 15 combina resistencia avanzada y prestaciones para gaming.

Ante una tormenta fuerte, los fabricantes recomiendan evitar la exposición innecesaria al agua y no cargar celulares mojados. Las certificaciones reducen el riesgo de daños accidentales, pero no garantizan protección frente a inundaciones, agua salada o situaciones extremas.