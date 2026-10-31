Binance anunció que ya recuperó el 90% de los fondos robados tras el histórico hackeo y prepara la reapertura de retiros La mayor plataforma de criptomonedas del mundo confirmó que repuso casi la totalidad de los u$s6.300 millones sustraídos en el ciberataque y prevé reanudar las operaciones este domingo. Por Agregar C5N en









El robo ocurrió el jueves por la noche, cuando el exchange cripto confirmó que le habían robado u$s6.300 millones. Bloomberg

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance comunicó que logró reponer el 90% de los activos afectados por el masivo hackeo de u$s6.300 millones sufrido el pasado jueves. Tras el ciberataque más grande registrado en la historia de la industria cripto, la compañía aseguró que los usuarios no sufrirán pérdidas financieras y confirmó que la reanudación de los servicios de retiro está prevista para este domingo 1 de noviembre.

Para absorber el impacto económico, la empresa reservó internamente unos u$s6.340 millones de sus propias arcas y recurrió al uso parcial de su Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), una reserva en bitcoins valorada en u$s1.000 millones destinada a cubrir brechas de seguridad. Según precisó la firma, diez de los principales activos -entre ellos Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Solana (SOL) y XRP- ya cuentan con un respaldo del 100% en una proporción 1:1, mientras que el 10% restante corresponde a tokens de menor liquidez que están siendo recomprados en el mercado y mediante operaciones OTC.

Incidente de seguridad | Actualización de recuperación n.º 3: se repone el 90% de los activos robados; se proporciona una instantánea de la Prueba de Reservas (31/10/2026)https://t.co/hZGncmDRVg — Binance Argentina (@BinanceArg) October 31, 2026 De cara a la reapertura de los retiros, Binance publicó una nueva instantánea de su Prueba de Reservas (PoR) con fecha del 31 de octubre, que permitirá a los clientes verificar la tenencia real de sus fondos. El procedimiento incluye la generación de pruebas de conocimiento cero (zero-knowledge proof) para ofrecer mayor transparencia, mientras la plataforma termina de coordinar los detalles para rehabilitar las salidas de dinero a sus más de 300 millones de usuarios a nivel global.

El incidente se desencadenó la noche del jueves pasado, cuando los atacantes lograron sustraer u$s6.300 millones en apenas 20 minutos. El codirector ejecutivo de Binance, Richard Teng, calificó el hecho como un "ataque complejo" ejecutado a través de una computadora portátil comprometida perteneciente a un ingeniero de DevOps y el uso de software malicioso diseñado para borrar el rastro de la actividad.

En relación con los responsables, la firma de análisis de blockchain TRM Labs señaló con "alta confianza" al grupo de hackers norcoreano TraderTraitor, vinculado al célebre colectivo Lazarus del régimen de Kim Jong-un. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el FBI confirmaron estar al tanto e investigando el alcance del ciberataque, mientras empresas emisoras de stablecoins como Tether y Circle congelaron de forma preventiva más de u$s2.300 millones en activos vinculados a las direcciones sospechosas.

El codirector ejecutivo de la empresa, Richard ‌Teng, dijo el viernes que la brecha de seguridad fue un “ataque complejo”.