1 de octubre de 2026 Inicio
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Capital Humano pidió a la UBA un informe por los deepfakes de alumnas creados con IA

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, deberá detallar las acciones adoptadas por las escuelas Carlos Pellegrini y Nacional de Buenos Aires ante la creación y comercialización de imágenes íntimas de alumnas mediante Inteligencia Artificial.

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El Ministerio de Capital Humano intervino por el escándalo de fotos e IA en colegios porteños.

El Ministerio de Capital Humano intervino por el escándalo de fotos e IA en colegios porteños.

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El conflicto desatado en las comunidades educativas de las escuelas secundarias dependientes de la UBA escaló a niveles del Gobierno, ya que el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, solicitó información sobre las "amenazas y carteles intimidatorios" contra alumnas de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.

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La cartera conducida por Sandra Pettovello marcó que los hechos "se suman a otros episodios recientemente denunciados" que involucrarían a estudiantes de esa institución universitaria y también del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Desde el Gobierno argumentaron que el pedido se vincula con la "manipulación mediante inteligencia artificial de imágenes de alumnas para representarlas desnudas o en situaciones obscenas, así como en su posterior difusión y comercialización" entre los estudiantes.

En este contexto, Capital Humano le solicitó al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, que remita un informe "circunstanciado" acerca del accionar que llevaron a cabo las autoridades de las instituciones involucradas respecto a las medidas de protección adoptadas, las amonestaciones disciplinarias y las sanciones dispuestas ante lo sucedido.

Hasta el momento, la rectoría de la alta casa de estudios no emitió una respuesta pública, aunque se aguarda que en las próximas horas remita la documentación requerida por las autoridades nacionales.

La investigación

La fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), investiga la denuncia de las alumnas por las fotos desnudas que circularon y se vendían entre los alumnos de los colegios dependientes de la UBA, y que fueron creadas con la Inteligencia Artificial (IA). La funcionaria judicial calificó el hecho como "gravísimo" y advirtió que la producción y comercialización de estas imágenes constituye un delito.

El caso se conoció a fines de junio, cuando varias alumnas de segundo año comenzaron a denunciar la existencia de grupos que desnudaban a sus compañeras mediante Inteligencia Artificial y vendían sus fotos en WhatsApp. La causa es investigada como producción y difusión de imágenes de explotación sexual infantil, y hay 50 menores involucrados en la propagación del material audiovisual.

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