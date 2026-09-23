Javier Milei destacó el avance de la IA: "Será la fábrica de alfileres del siglo XXI" El Presidente aseguró en la ONU que "ante la Inteligencia Artificial, Argentina se ubicará a en la vanguardia de la libertad. Tenemos los minerales críticos, la energía, el talento y la capacidad para competir en cada eslabón de esa cadena de valor". Por Agregar C5N en









Milei habló sobre la Inteligencia Artificial.

El presidente Javier Milei brindó su discurso ante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas y se expresó a favor de la IA. Consideró que “será la fábrica de alfileres del siglo XXI” y que será clave para poder multiplicar la productividad. “Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera”, indicó.

En un paralelismo con la llegada de la imprenta, la máquina a vapor, la electricidad y el Internet respecto a la IA. “Estas mejoras tecnológicas no sólo no han derivado en ninguna de las catástrofes con las que nos han intentado sembrar el terror, sino que, además, cada una de ellas terminó ampliando también aquello que el ser humano era capaz de hacer”.

“Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera. La Inteligencia artificial o superinteligencia, como dice el presidente Donald Trump, puede multiplicar nuestra productividad en órdenes de magnitud, que todavía no comprendemos. Trayendo a Adam Smith: la inteligencia artificial será la fábrica de alfileres del siglo XXI, y mucho más”, sumó en la ONU.

Consideró, también, que “eso exige prudencia, pero prudencia no significa miedo” y agregó que tienen “el compromiso de no regular de manera preventiva”.

Javier Milei se reunió con Marco Rubio en la ONU: "Nuestra relación bilateral es sólida" Previo a su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el secretario de Estados de los EEUU, Marco Rubio. En el mismo, se abordaron temas relacionados con la energía, minerales críticos, producción agropecuaria y seguridad y, según expuso el funcionario en sus redes sociales la relación bilateral entre los paises es "sólida".