Javier Milei destacó el avance de la IA: "Será la fábrica de alfileres del siglo XXI"

El presidente Javier Milei brindó su discurso ante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas y se expresó a favor de la IA. Consideró que “será la fábrica de alfileres del siglo XXI” y que será clave para poder multiplicar la productividad. “Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera”, indicó.
En un paralelismo con la llegada de la imprenta, la máquina a vapor, la electricidad y el Internet respecto a la IA. “Estas mejoras tecnológicas no sólo no han derivado en ninguna de las catástrofes con las que nos han intentado sembrar el terror, sino que, además, cada una de ellas terminó ampliando también aquello que el ser humano era capaz de hacer”.
“Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera. La Inteligencia artificial o superinteligencia, como dice el presidente Donald Trump, puede multiplicar nuestra productividad en órdenes de magnitud, que todavía no comprendemos. Trayendo a Adam Smith: la inteligencia artificial será la fábrica de alfileres del siglo XXI, y mucho más”, sumó en la ONU.
Consideró, también, que “eso exige prudencia, pero prudencia no significa miedo” y agregó que tienen “el compromiso de no regular de manera preventiva”.
Javier Milei se reunió con Marco Rubio en la ONU: "Nuestra relación bilateral es sólida"
Previo a su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el secretario de Estados de los EEUU, Marco Rubio. En el mismo, se abordaron temas relacionados con la energía, minerales críticos, producción agropecuaria y seguridad y, según expuso el funcionario en sus redes sociales la relación bilateral entre los paises es "sólida".
"Me complace ver al Presidente de Argentina Javier Milei en Nueva York hoy. Nuestra relación bilateral es sólida, y nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación en temas de energía, minerales críticos y agricultura", publicó Rubio en X. Del cónclave también formaron parte el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno.
En su discurso, Trump recordó su apoyo a los referentes de la derecha en Sudamérica. "Estados Unidos los apoya. A muchos de ustedes les di mi espaldarazo y tuvieron excelentes victorias electorales. Hasta ahora vamos nueve de nueve. Hubo una victoria muy importante en Colombia y en Argentina fueron dos veces. Fue una secuencia de victorias. Voy a hacer todo lo que pueda", expresó.