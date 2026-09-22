OpenAI pidió que Estados Unidos lidere un esfuerzo mundial por fijar estándares de seguridad para la IA Sam Altman publicó un comunicado junto con el científico jefe de la compañía, Jakub Pachocki, y advirtió sobre la fragmentación de las regulaciones. El CEO advirtió sobre "la concentración de poder". Por Agregar C5N en









OpenAI es la compañía que lanzó ChatGPT.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, y el jefe científico de la compañía, Jakub Pachocki, pidieron que sea Estados Unidos quien lidere "un esfuerzo conjunto con países de todo el mundo para desarrollar estándares técnicos globales para la inteligencia artificial (IA) de vanguardia". La principal preocupación del dúo es "evitar la concentración de poder y obtener mejores resultados prácticos".

"Los estándares deberían ayudar a prevenir la concentración de poder, incluyendo asegurar que las nuevas empresas y las empresas de modelos abiertos puedan competir", apuntó Altman en X donde compartió el comunicado completo.

"Los estándares permiten que más partes interesadas, ajenas a los laboratorios, participen en la definición del desarrollo de esta tecnología, y proporcionan un conjunto de principios claros y fiables, independientemente de las prácticas específicas de cada laboratorio", deslizaron en el texto.

People outside the AI labs should have a real say in how this technology develops, and a clear way to judge if it's happening safely.



Standards should help prevent the concentration of power, including by making sure new companies and open-model companies can compete.



They… — Sam Altman (@sama) September 22, 2026 Altman y Pachocki plantean que para asegurar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad hay que perseguir tres metas: desarrollar un investigador de IA automatizado que esté centrado en la alineación y el control humano; generar progreso científico y crecimiento económico; y empoderar a los individuos con modelos de IA personalizados.

También insistieron con que resulta indispensable impulsar la investigación de la alineación de los desarrollos tecnológicos con los intereses que se persiguen para mantener esos desarrollos bajo control y acordes a los valores humanos.