Este es el pago particular que realiza ANSES en octubre 2026 a quienes se quedaron sin trabajo La Administración Nacional de la Seguridad Social cuenta con una prestación destinada a trabajadores que perdieron su empleo de manera involuntaria. Quiénes pueden acceder, cuánto dura y cómo realizar el trámite. Por Agregar C5N en









La Prestación por Desempleo de ANSES está destinada a trabajadores que perdieron su empleo de manera involuntaria.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo.

Cuáles son los requisitos para solicitarla.

Cuántos meses de aportes se necesitan.

Cuántas cuotas puede cobrar cada beneficiario. La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene el próximo mes la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a quienes se quedaron sin trabajo de manera involuntaria. Este es el pago particular que realiza ANSES en octubre 2026.

El monto se calcula según el salario que tenía cada persona antes de la desvinculación y cuenta con un piso y un tope vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La prestación está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que quedaron desempleados por situaciones como un despido sin justa causa, la finalización de un contrato o el cierre o quiebra de la empresa, entre otros casos contemplados.

El monto que recibe cada beneficiario depende de su salario previo. Como referencia, ANSES toma el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados.

Cual es el pago de ANSES a quienes se quedaron sin trabajo en octubre 2026 Sin embargo, la prestación tiene un monto mínimo y uno máximo determinados por el SMVM. En octubre de 2026, según la escala informada, los valores son:

Monto mínimo: $195.600.

Monto máximo: $391.200. El beneficio se paga a mes vencido. Por lo tanto, el pago recibido en octubre corresponde al período de septiembre, mientras que la prestación abonada en noviembre corresponderá a octubre. Además, el importe puede modificarse durante el período de cobro. A partir de la quinta cuota, el beneficiario recibe el 85% del monto inicial.

La Prestación por Desempleo toma como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que tiene aumentos escalonados. Por este motivo, los montos mínimos y máximos también se modifican. La escala prevista para los próximos meses es: Septiembre: de $191.900 a $383.800.

Octubre: de $195.600 a $391.200.

Noviembre: de $199.400 a $398.800.

Diciembre: de $203.200 a $406.400.