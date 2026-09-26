¿Llega el calor de la primavera? Así comenzará el clima en la última semana de septiembre 2026 Cómo estará el clima durante los últimos días del mes y qué se espera para el comienzo de octubre. Por Agregar C5N en









El pronóstico anticipa un fin de semana con sol, temperaturas agradables y lluvias aisladas en Buenos Aires.

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el último fin de semana de septiembre.

Qué temperatura se espera para el sábado y el domingo.

Cuándo llegarán las lluvias a la Ciudad y el Conurbano.

Cómo seguirá el tiempo durante el inicio de la próxima semana. ¿Llega el calor de la primavera?: el viernes se despide con calor, el sábado tendrá sol y el domingo llegarán tormentas aisladas, según el pronóstico de Matías Bertolotti en Arriba Argentinos. Así comenzará el clima en la última semana de septiembre 2026.

El tiempo en Buenos Aires tendrá varios cambios durante los últimos días del mes. Después de una jornada con temperaturas en ascenso, el fin de semana comenzará con cielo despejado, pero hacia el último día semanal podrían llegar precipitaciones aisladas a la Ciudad y el Conurbano.

Así lo anticipó el meteorólogo Bertolotti en el programa semanal de TN, quien remarcó que las condiciones serán variables durante los próximos días. “Ningún día es igual al otro”, resumió al presentar el pronóstico.

Como será el clima la última semana de septiembre 2026 Este viernes 25 de septiembre comenzó con una temperatura de 16 grados y algo de bruma en Buenos Aires. Sin embargo, el panorama mejorará durante el día y se espera una máxima de 27 grados. El viento rotará hacia el sector sur y, con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso. Por eso, la recomendación es salir con una prenda liviana durante las primeras horas y prepararse para una tarde más cálida.

El sábado tendrá condiciones más estables, con cielo despejado durante toda la jornada. La temperatura será algo más baja debido al cambio de viento hacia el sudeste. Se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 23 grados. De esta manera, será una jornada con buenas condiciones para actividades al aire libre, aunque con una mañana fresca. El cambio llegará el domingo, cuando se esperan tormentas aisladas en Buenos Aires.

La jornada no estará marcada por lluvias permanentes. Según explicó Bertolotti, las precipitaciones aparecerán de manera intermitente y habrá momentos en los que incluso podría volver a salir el sol. La temperatura también bajará: se prevé una mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados.