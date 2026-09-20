20 de septiembre de 2026 Inicio
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Así es el Tesla Semi, el auto que acaba de llegar a Europa

El vehículo impulsado por Elon Musk combina tecnología eléctrica y características pensadas para el transporte pesado en su llegada a Europa.

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Conocé como es el Tesla Semi

Conocé como es el Tesla Semi, el nuevo vehículo que llegará a Europa.

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  • Tesla prepara el desembarco europeo de su camión eléctrico tras varios años de desarrollo.
  • El modelo ofrecerá una autonomía de hasta 550 kilómetros y podrá transportar 40 toneladas.
  • Su producción y llegada al continente estuvieron marcadas por distintos retrasos desde su presentación.
  • Europa presenta condiciones que podrían facilitar el uso de camiones eléctricos de larga distancia.

El transporte de cargas suma una nueva alternativa eléctrica con la llegada del Tesla Semi al mercado europeo. El camión, presentado por Elon Musk en 2017, finalmente tiene previsto desembarcar en el continente casi una década después de aquella presentación. Tesla dio a conocer sus planes y las principales características del vehículo durante la feria IAA Transportation 2026, realizada en Hannover, Alemania.

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La versión elegida para Europa será la Standard Range, una configuración que ofrece hasta 550 kilómetros de autonomía con una carga completa y permite transportar hasta 40 toneladas de mercancía. El modelo tiene un consumo cercano a 1 kWh por kilómetro y pesa unos 9.100 kilos sin remolque. Además, incorpora una toma de fuerza eléctrica de hasta 25 kW para alimentar distintos equipos del vehículo.

El Tesla Semi hará su desembarco en Europa.

El Tesla Semi hará su desembarco en Europa.

Uno de los puntos centrales estará en la velocidad de carga, especialmente importante para un camión que necesita pasar muchas horas en ruta. El Tesla Semi utilizará la red Megacharger, desarrollada por la propia empresa, que puede alcanzar una potencia de hasta 800 kW. De acuerdo con Tesla, el sistema permite recuperar cerca del 60% de la autonomía en unos 30 minutos, aunque todavía quedan detalles por definir antes de su llegada.

Como es el Tesla Semi

El desembarco europeo llega después de varios años de demoras. Elon Musk presentó el Semi en 2017 y la idea original era comenzar a producirlo en 2019, pero ese calendario se fue retrasando mientras Tesla concentraba parte de sus recursos en la fabricación de baterías para sus autos. Las primeras entregas en Estados Unidos recién comenzaron a finales de 2022.

Este año, la empresa dio otro paso al anunciar que el primer Semi había salido de una línea de producción en serie en su planta de Nevada. Sin embargo, Tesla todavía apunta a iniciar la producción durante 2026 y las primeras entregas europeas están previstas para 2027. Por ahora, la compañía no informó el precio que tendrá el camión en Europa ni definió si las unidades serán fabricadas en Estados Unidos o en el continente.

Las primeras entregas en el continente están previstas para 2027.

Las primeras entregas en el continente están previstas para 2027.

El nuevo mercado también plantea un escenario diferente al de Estados Unidos. Las distancias entre distintos puntos de Europa suelen ser menores y existen corredores de transporte más acotados, mientras que la infraestructura de carga para vehículos pesados se encuentra en una etapa más desarrollada. Con estas condiciones, Tesla busca darle al Semi un espacio dentro de un sector en el que la electrificación todavía avanza de manera gradual y donde los fabricantes tradicionales ya tienen modelos en circulación.

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