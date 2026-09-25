Analía Franchín se quebró en vivo al escuchar a la hermana de Pity Álvarez y recordó su dolorosa historia

La emoción del momento la llevó a abrirse, recordar la muerte de su hermana Sandra y hablar sobre la culpa que cargó por desear su muerte: "Sentí mucha culpa por desear que se vaya".

Durante la emisión de A la Barbarrosa, Analía Franchín se quebró en vivo al escuchar el testimonio de Silvina, la hermana del musico Pity Álvarez, sobre las convulsiones que sufre el artista. Durante la nota con Georgina Barbarrosa, Silvina relató cómo encontró a su hermano convulsionando en una silla en el patio de su casa.

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"Yo tuve a mi hermano convulsionando en casa hace un mes y medio. Los perros ladraban como avisándome que algo pasaba. Entré, que estaba en el patio, y estaba convulsionando en una silla. Pude atajarlo antes que se golpeara la cabeza con el piso, le pasé una almohada por la cabeza y lo contuve", señaló la hermana del cantante.

Además, contó que minutos después, cuando el músico volvió en sí, preguntó: "¿Qué estoy haciendo en el piso?". En ese sentido, advirtió que los episodios ocurren con frecuencia y muchas veces el líder de Viejas Locas no es consciente de que le sucedieron: "A veces me dice: 'Tengo golpes en el cuerpo y no sé si me caí, pero no me acuerdo de haberme golpeado'".

Analía interrumpió entre lágrimas y expresó: "Es muy tremendo cuando los ves en ese estado que no son conscientes y que se golpean. Que se lastiman y no se dan cuenta que se lastiman del estado en el que están. Es tremendo que se olviden de comer, es tremendo que no se acuerden que tienen que ir al baño".

Luego de varias internaciones Sandra murió en junio de 2024, a los 61 años, tras una neumonía que se complicó y un diagnóstico de HIV. Franchín dijo: "Sentí mucha culpa por desear que se vaya, pero sé que fue lo mejor que le pudo haber pasado porque no era vida, no era calidad de vida".

Franchín, semanas atrás, fue invitada a PH: Podemos Hablar. Allí contó que Sandra tenía alrededor de 25 años y una hija de tres, y que se la llevó. Analía, dispuesta a encontrarla, salió a buscarla. "Tuve que entrar a la casa de un narco. Había una mesa con estupefacientes y una mantita donde la noche anterior había dormido mi sobrina", recordó.

Captura: internet

Luego relató: "Fui a tocar timbre a la casa de un tipo que estaba buscado por homicidio. Tampoco la encontré y me dirigí al Bajo Flores". Y agregó: "Tuve que ir vestida de prostituta a los 15 años".

En ese sentido, también se preguntó, entre lágrimas: "Es muy doloroso ver a una persona que querés tanto, que además tiene ganas de ser feliz y no puede. ¿Cómo puede ser que no se encuentre una solución a esto? ¿Cómo puede ser que haya cerebros que sean tan predispuestos a la adicción?".

Silvina cerró la entrevista con el panel con un reclamo sobre la ley de salud mental: "Hay que hacer un poco más de fuerza para tratar de que esta bendita ley de salud mental realmente cumpla con su función".