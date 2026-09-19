19 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuánto falta para que los autos Tesla circulen en Argentina

La firma de Elon Musk avanza con su desembarco en el país y ya dio algunos pasos para comenzar a operar. Sin embargo, todavía quedan cuestiones clave por resolver antes de que sus vehículos puedan llegar oficialmente al mercado.

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Tesla avanza con los preparativos para su desembarco comercial en Argentina

Tesla avanza con los preparativos para su desembarco comercial en Argentina,

  • Qué avances realizó Tesla en Argentina durante 2026.
  • Cuál es la situación actual de la automotriz en el país.
  • Qué requisitos debe cumplir para comenzar a vender sus vehículos.
  • Qué papel tendrá la infraestructura de carga.
  • Cuáles son los principales desafíos para su llegada al mercado argentino.

La llegada de vehículo eléctrico de Elon Musk al país está cada vez más cerca, aunque la automotriz todavía no comenzó a vender sus vehículos de manera oficial en el país. Cuánto falta para que los autos Tesla circulen en Argentina

Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Elon Musk (X/Tesla).
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Durante 2026, la compañía avanzó en distintos frentes que podrían allanar su desembarco comercial, desde la creación de una sociedad local hasta acuerdos para desarrollar infraestructura de carga. Sin embargo, todavía quedan algunos pasos clave antes de que los modelos de la marca puedan comercializarse y circular legalmente por las calles argentinas.

Uno de los principales avances se produjo el 25 de marzo de 2026, cuando se constituyó Tesla Argentina S.R.L. La sociedad está integrada por Tesla International B.V. y Tesla Motors Netherlands B.V. y tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires. Por ahora, no existe una fecha confirmada para el inicio de las ventas de Tesla en Argentina.

Qué falta para que Tesla circule en Argentina

Lo que falta principalmente es que la automotriz complete la homologación de los modelos que quiera vender en el país, defina cómo importará las unidades y establezca oficialmente cuándo comenzará la comercialización.

También deberá avanzar en la infraestructura de carga y resolver el esquema arancelario, ya que los modelos actuales de Tesla superan el límite de precio que permite acceder al régimen de importación con arancel 0%. Por ahora, no hay una fecha oficial para el inicio de las ventas, aunque la creación de Tesla Argentina y los avances con YPF muestran que la compañía ya está preparando su desembarco.

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