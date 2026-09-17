17 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Así es el nuevo celular inspirado en Harry Potter: cuánto saldrá

La edición especial de Realme mezcla un diseño temático con especificaciones de gama media en una propuesta dirigida a coleccionistas y fanáticos de la saga.

Por
Tendrá solo 5.000 unidades disponibles.

Tendrá solo 5.000 unidades disponibles.

Realme

Realme anunció una edición especial de su modelo 16 Pro diseñada para los fans de Harry Potter, que llegará al mercado el 21 de septiembre como una edición limitada de 5.000 unidades. El lanzamiento no es casual, ya que en noviembre se cumplirán 25 años del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, y a fin de año se estrenará además la nueva serie ambientada en el universo creado por J. K. Rowling.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Donald Trump calificó de "conspiración enfermiza" los intentos de regular la IA

El dispositivo llega dentro de un baúl que replica el que recibe el protagonista cuando lo aceptan en el Colegio Hogwarts. La caja también incluye artículos personalizados como la carta de aceptación a la escuela y el billete de tren que lleva al héroe a su nuevo hogar, convirtiendo el packaging en parte central de la propuesta para los coleccionistas.

El lanzamiento sigue a una colaboración previa que la firma china realizó con Game of Thrones, lo que muestra una estrategia de partnerships con grandes franquicias del entretenimiento. En este caso, la apuesta va directo al público más fanático de la saga de magia más popular de la historia reciente.

Características y precio del celular inspirado en Harry Potter

El diseño del teléfono concentra la mayor parte de los guiños a la saga. El cuerpo tiene un acabado en piel marrón con un patrón de rombos y lleva el emblema de Hogwarts con los escudos de las cuatro casas. El módulo de cámaras reproduce la estética de los ojos de Hedwig, la lechuza blanca de Potter, y en el marco de metal figura grabada la inscripción "Welcome to Hogwarts".

En cuanto a la ficha técnica, el equipo tiene un procesador Dimensity 7300 Max de gama media, una pantalla con frecuencia de actualización de 144Hz, una batería de 7.000mAh y un sistema de cámaras con sensor principal de 200 megapíxeles. El rendimiento no está a la altura del diseño en términos de posicionamiento premium, pero la propuesta está enfocada principalmente al valor coleccionable y a la experiencia de fanático antes que a las especificaciones de tope de gama.

El Realme 16 Pro Harry Potter Edition saldrá a la venta el 21 de septiembre a un precio de 699 euros, en una tirada limitada a 5.000 unidades a nivel global.

Noticias relacionadas

El nuevo Starlink Router 4, presentado por SpaceX.

Starlink lanzó su Router 4 con WiFi 7 y capacidad para conectar hasta 510 dispositivos

La empresa, cuyo CEO es Mark Zuckerberg, lanza un plan de plataformas con IA.

¿Instagram, WhatsApp y Facebook pago? De qué se trata la suscripción mensual que lanzó Meta

Esta actualización promete resolver los problemas de estabilidad que arrastró iOS 26 durante casi un año

Apple hizo otro anuncio tras el iPhone 18 Pro Max: el nuevo lanzamiento que generó euforia

Varios usuarios señalaron que el teléfono parecía agregado mediante un fotomontaje.

Samsung cruzó a Apple tras el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max: la chicana que se hizo viral

Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Elon Musk (X/Tesla).

Elon Musk y Sam Altman acordaron con el CEO de Anthropic en "desarrollar la IA a un ritmo equilibrado"

Conocé todos los detalles sobre los nuevos robots de Tesla.

Tesla apuesta por uno de sus proyectos que más sorprende: así son sus robots humanoides

Rating Cero

Sol Abraham salió de la casa y arremetió contra la actriz.

Tras consagrarse campeona de Gran Hermano, Sol Abraham lanzó una fuerte acusación contra Andrea del Boca

Definición apasionante: cuánto midió el rating de la final de Gran Hermano entre Sol Abraham y Yipio

Definición apasionante: cuánto midió el rating de la final de Gran Hermano entre Sol Abraham y Yipio

El cantante caribeño junto a su expareja.

Dieron a conocer los mensajes que le enviaba J Balvin a su pareja argentina antes de separarse: "Toxiquito"

El reality de cocina tiene todo listo para su comienzo.

Se filtró la fecha oficial del inicio de MasterChef Celebrity: está confirmado

La campeona del certamen recibió mensajes incómodos fuera del reality.

Polémico video: filtraron el ataque que sufrió Sol Abraham tras ganar Gran Hermano

El proceso continuará con controles frecuentes mientras la causa del cuadro sigue sin identificarse.

La noticia de última hora sobre la salud de Denisse González tras semanas en las que estuvo complicada

últimas noticias

La economía no logra consolidar una senda de crecimiento. 

La recuperación no se consolida: el PIB creció 2% interanual en el segundo trimestre pero cayó frente al primer trimestre

Hace 4 minutos
El desempleo se acercó al 8% en el segundo trimestre de 2026.

El desempleo subió a 7,9% en el segundo trimestre de 2026, su nivel más alto desde 2021

Hace 17 minutos
Sol Abraham salió de la casa y arremetió contra la actriz.

Tras consagrarse campeona de Gran Hermano, Sol Abraham lanzó una fuerte acusación contra Andrea del Boca

Hace 28 minutos
Definición apasionante: cuánto midió el rating de la final de Gran Hermano entre Sol Abraham y Yipio

Definición apasionante: cuánto midió el rating de la final de Gran Hermano entre Sol Abraham y Yipio

Hace 32 minutos
Los gremios convocaron a una nueva marcha federal universitaria.

Los gremios universitarios confirmaron una nueva marcha federal para el 15 de octubre

Hace 34 minutos