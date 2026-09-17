Así es el nuevo celular inspirado en Harry Potter: cuánto saldrá La edición especial de Realme mezcla un diseño temático con especificaciones de gama media en una propuesta dirigida a coleccionistas y fanáticos de la saga. Por Agregar C5N en









Tendrá solo 5.000 unidades disponibles. Realme

Realme anunció una edición especial de su modelo 16 Pro diseñada para los fans de Harry Potter, que llegará al mercado el 21 de septiembre como una edición limitada de 5.000 unidades. El lanzamiento no es casual, ya que en noviembre se cumplirán 25 años del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, y a fin de año se estrenará además la nueva serie ambientada en el universo creado por J. K. Rowling.

El dispositivo llega dentro de un baúl que replica el que recibe el protagonista cuando lo aceptan en el Colegio Hogwarts. La caja también incluye artículos personalizados como la carta de aceptación a la escuela y el billete de tren que lleva al héroe a su nuevo hogar, convirtiendo el packaging en parte central de la propuesta para los coleccionistas.

El lanzamiento sigue a una colaboración previa que la firma china realizó con Game of Thrones, lo que muestra una estrategia de partnerships con grandes franquicias del entretenimiento. En este caso, la apuesta va directo al público más fanático de la saga de magia más popular de la historia reciente.

Realme Características y precio del celular inspirado en Harry Potter El diseño del teléfono concentra la mayor parte de los guiños a la saga. El cuerpo tiene un acabado en piel marrón con un patrón de rombos y lleva el emblema de Hogwarts con los escudos de las cuatro casas. El módulo de cámaras reproduce la estética de los ojos de Hedwig, la lechuza blanca de Potter, y en el marco de metal figura grabada la inscripción "Welcome to Hogwarts".

Realme En cuanto a la ficha técnica, el equipo tiene un procesador Dimensity 7300 Max de gama media, una pantalla con frecuencia de actualización de 144Hz, una batería de 7.000mAh y un sistema de cámaras con sensor principal de 200 megapíxeles. El rendimiento no está a la altura del diseño en términos de posicionamiento premium, pero la propuesta está enfocada principalmente al valor coleccionable y a la experiencia de fanático antes que a las especificaciones de tope de gama.