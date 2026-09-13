Tesla apuesta por uno de sus proyectos que más sorprende: así son sus robots humanoides Elon Musk anticipó cuándo podría concretarse el lanzamiento y qué falta resolver antes de dar ese paso. Por Agregar C5N en









Conocé todos los detalles sobre los nuevos robots de Tesla. Gizmodo

Tesla prepara la llegada de Optimus como una nueva apuesta dentro de su estrategia.

Las primeras unidades serán utilizadas para perfeccionar su funcionamiento antes de su lanzamiento.

El robot podrá realizar diferentes tareas gracias a sus sistemas de Inteligencia Artificial.

La nueva generación apunta a mejorar su producción y ampliar sus posibilidades de uso. Tesla no limita su futuro a los autos eléctricos y tiene otro proyecto que busca llevar a una escala mucho mayor. Se trata de Optimus, el robot humanoide que la empresa desarrolla con la intención de convertirlo en uno de sus principales negocios. Elon Musk anticipó que la compañía apunta a comenzar a venderlo al público hacia finales de 2027, aunque el inicio de su producción será limitado.

Antes de llegar a los consumidores, Tesla planea utilizar las primeras unidades dentro de sus propias instalaciones. La idea es que los robots puedan realizar tareas simples y, al mismo tiempo, permitan detectar problemas y mejorar tanto su funcionamiento como los sistemas de Inteligencia Artificial. El desafío será llevar ese aprendizaje a una fabricación sostenida y capaz de responder a una demanda mayor.

Elon Musk prevé el Optimus saldrá a la venta a fines de 2027. Bloomberg El calendario también está relacionado con el desarrollo de la infraestructura necesaria para fabricar Optimus. Tesla ya trabaja en líneas de producción específicas y espera que la primera generación preparada para una fabricación masiva comience a producirse antes de terminar 2026. Sin embargo, la empresa todavía debe resolver cuestiones vinculadas con los componentes, la autonomía y el funcionamiento del robot en situaciones reales.

Como son los robots humanoides que lanzará Tesla Optimus fue pensado como un robot bípedo y autónomo capaz de realizar distintas actividades sin quedar atado a una única función. Tesla apunta especialmente a trabajos peligrosos, repetitivos o aburridos, aunque también mostró al humanoide realizando tareas cotidianas, como actividades domésticas y mandados. Para lograrlo, necesita interpretar su entorno, desplazarse, mantener el equilibrio y manipular objetos.

Una de las versiones más importantes será el Optimus Gen 3, diseñado específicamente para avanzar hacia la producción masiva. Esta generación incorpora mejoras en las manos y en los sistemas destinados a interactuar con diferentes objetos, un aspecto fundamental para que el robot pueda desenvolverse fuera de entornos controlados. Además, Tesla busca aplicar en Optimus parte de los avances desarrollados para sus vehículos autónomos.

El robot está capacitado para realizar desde tareas cotidianas, hasta trabajos pesados. Bloomberg El desarrollo de la Inteligencia Artificial tendrá un papel central en esa evolución, ya que el robot deberá combinar percepción, planificación, navegación, equilibrio e interacción física. En cuanto al precio, Tesla todavía no confirmó cuánto costará la versión que llegue al mercado, aunque Musk mencionó un valor cercano a los US$30.000 cuándo la fabricación alcance una escala importante. Si el proyecto logra superar sus desafíos técnicos y de producción, Optimus podría convertirse en una nueva línea de negocio para la compañía.