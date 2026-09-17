Feroz incendio en Sarandí: se prendió fuego un descampado donde funcionaba un basural Las llamas comenzaron cerca de las 20 y se extendieron durante la madrugada: trabajaban al menos 10 dotaciones de bomberos y hasta obligó a desplegar al SAME, que definió el desastre como "de gran magnitud". El humo, además, afectó durante la mañana a la autopista Buenos Aires-La Plata y el Acceso Sudeste. Por Agregar C5N en









En el predio funcionaba un ecoparque.

Un incendio se desató en la noche del miércoles en un predio descampado de Sarandí. Según pudieron confirmar bomberos de la zona, las llamas comenzaron alrededor de las 20 y se extendían durante la mañana de este jueves en un sector donde funciona un ecopunto con una importante acumulación de residuos y pastizales, ubicado a metros del Acceso Sudeste y la autopista Buenos Aires-La Plata. Ocho dotaciones trabajaron durante buena parte de la madrugada para evitar que el fuego se extendiera hacia los terrenos cercanos.

El predio se encuentra a pocas cuadras del Mercado Frutihortícola de Abasto XXI, en una zona donde conviven depósitos y el tránsito de camiones. Por eso, apenas se conocieron las primeras imágenes, usuarios de las redes sociales compartieron videos filmados desde distintos puntos de Avellaneda en los que se observaban llamas de gran tamaño y un resplandor visible desde varias cuadras de distancia.

El incendio, que el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) calificó en un primer momento como "de gran magnitud", provocó además una densa columna de humo que se desplazó sobre la zona sur del conurbano y complicó la circulación en uno de los principales corredores viales de acceso y egreso de la región.

Para combatir las llamas, se desplegaron equipos de los cuarteles de Sarandí, Wilde y Villa Domínico, entre otras localidades vecinas, que en las horas siguientes sumaron refuerzos hasta completar un dispositivo de más de una decena de dotaciones. En el operativo también trabajó personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Avellaneda y de la Policía, que dispuso un vallado perimetral para restringir el ingreso al sector afectado.

Las primeras informaciones indican que el foco se habría iniciado luego de que un grupo de personas prendiera fuego a la basura acumulada en el predio. Un cambio en la dirección del viento habría favorecido después la propagación de las llamas sobre los residuos, lo que terminó de descontrolar la situación.